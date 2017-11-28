週四漸降溫 氣象局估今年冬季偏暖公視 (2017-11-28 00:00)
這兩天各地氣溫回暖，白天高溫上看30度，不過周四起將漸降溫，進入標準的冬季，氣象局表示，今年12月到2月的冬季天氣，將比以往偏暖，但仍有強烈寒流，雨量偏少，尤其南部將進入冬季枯水期。
上午台北市天氣晴朗溫暖，不到中午高溫已經來27度，根據氣象局資料顯示，受到太平洋副熱帶高壓偏強影響，今年9到11月的平均溫度，幾乎確定創下1947年來最高記錄，而接下來的冬季氣溫，受到弱反聖嬰現象影響，將是偏暖的天氣型態。
==氣象預報中心副主任 商俊盛==
冬季氣溫會正常偏暖
這是一種長期
比較三個月的平均現象
但是以這種個案情形
還是有可能發生的
所以比較寒流現象
或是下雪的情形
還是不排除有發生的可能
至於冬季雨量，預估將會比平均值偏少，尤其南部地區偏乾，要特別留意節約用水。預估從周四開始新一波東北季風報到，低溫將降到18度左右，下周二還會有下一波東北季風，逐步進入典型的冬季天氣
==氣象公司業者 彭啟明==
12月還有可能再回溫的天氣
但是不可能像週二 週三
這麼回溫這麼舒適的天氣
大概就是慢慢的
我們像走樓梯一樣
週四之後一個台階
然後下週二 三又是一個台階
專家分析，下周二報到的東北季風低溫有可能再降到15度，一周之內，氣溫變化大，民眾要多注意適時增減衣物。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
7 Seeds 防風夾克．SEEDS 餐罐．7 Seeds 鋪棉外套．Seeds Mama mia．SEEDS 貓罐．SEEDS 豬耳朵．seeds 貓砂．SEEDS 狗罐．SEEDS Golden Cat．7 SEEDS 襯衫．7 Seeds 外套．7 Seeds 鋪棉背心．Seeds 聖萊西 200g．7 Seeds．SEEDS 雞肉
- 【LEVIS】長袖丹寧襯衫
- Plantwear 歐洲手工製實木手錶-Raw series-雙環淺銀(42mm)
- STORYLEATHER Dakota v2 多功能收納包 - 淺茶+烙印服務
- 【Apple】MacBook Pro 13.3吋 i5雙核2.9GHz 8G/256GB 太
- 蘇菲亞SOPHIA 鑽戒- 心連心鑽石戒指
- 【Helen Keller】貴氣六角形洞洞款太陽眼鏡(紫#H8530-N18)
- Tefal法國特福巧變精靈Rainbow Outdoor系列戶外露營三件組
- LONGCHAMP LE PLIAGE HERITAGE高質感素雅全牛皮斜/肩背包(
- 【顛覆設計】耐吉3.2尺雙邊實木雙層床(不含床墊)
- HAPPYHOME 309型單人座乳膠厚皮雙色沙發U6-908-101
金閣佬:倫敦金技術性拋壓沉重 黃金非農蓄勢待發【北京新浪網】
皖台合資集成電路公司12英寸晶圓量產【北京新浪網】
烏魯木齊航空公司公告稱吃乘客飛機餐空乘被停飛【北京新浪網】
多頭不要怕！ 大跌之後金價將迎來強勢反彈【北京新浪網】
杜凱瑞:黃金1270壓制下將續跌 原油重點關注57支撐【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》