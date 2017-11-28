















這兩天各地氣溫回暖，白天高溫上看30度，不過周四起將漸降溫，進入標準的冬季，氣象局表示，今年12月到2月的冬季天氣，將比以往偏暖，但仍有強烈寒流，雨量偏少，尤其南部將進入冬季枯水期。上午台北市天氣晴朗溫暖，不到中午高溫已經來27度，根據氣象局資料顯示，受到太平洋副熱帶高壓偏強影響，今年9到11月的平均溫度，幾乎確定創下1947年來最高記錄，而接下來的冬季氣溫，受到弱反聖嬰現象影響，將是偏暖的天氣型態。==氣象預報中心副主任 商俊盛==冬季氣溫會正常偏暖這是一種長期比較三個月的平均現象但是以這種個案情形還是有可能發生的所以比較寒流現象或是下雪的情形還是不排除有發生的可能至於冬季雨量，預估將會比平均值偏少，尤其南部地區偏乾，要特別留意節約用水。預估從周四開始新一波東北季風報到，低溫將降到18度左右，下周二還會有下一波東北季風，逐步進入典型的冬季天氣==氣象公司業者 彭啟明==12月還有可能再回溫的天氣但是不可能像週二 週三這麼回溫這麼舒適的天氣大概就是慢慢的我們像走樓梯一樣週四之後一個台階然後下週二 三又是一個台階專家分析，下周二報到的東北季風低溫有可能再降到15度，一周之內，氣溫變化大，民眾要多注意適時增減衣物。