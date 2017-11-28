勞團:勞基修法前 多工會被打壓.成員遭解僱公視 (2017-11-28 00:00)
勞動法修法要鬆綁一例一休，將彈性工時交由勞資協商，不過，勞工團體則出面控訴，在修法前，已經有多個工會，正遭受資方打壓，包括美光工會和遠航空服員，有多位工會成員和幹部，遭到解雇。
勞工團體聲援遠東航空的空服員，抗議裁決委員會不公，日前，遠航工會爭取勞動條件過程，有17名員工遭到資遣，雖然透過勞工集體力量，讓17人順利復職，但工會將資遣事件送裁決後，裁決委員會則認定員工已全部復職，就不需認定公司違法情事，要求工會撤案，這樣的回應，讓工會無法接受。
==遠航工會 陳代表=
像上禮拜 公司又持續在資遣會員
在資方案件裡
是裁決委員會偏頗
讓公司更無視工會
勞動部口口聲聲給勞工保障
但我們真的感受不到
除了遠航，美光工會也面臨遭資方打壓的疑慮，工會理事長出面控訴，在和資方集勞動條件變化和工會會務的團體協商過程，他突然遭到解僱，批評這舉動，就會衝著工會而來。
==美光工會理事長 馮澤源==
（資方)還一直要我
交出工會會所的大門鑰匙
這個東西
不叫做違法的不當勞動行為
什麼叫不當勞動行為
面對多個工會抗議，勞動部代表只接受陳情書，沒多做回應。
==勞動部裁決科長 章鴻年==
這兩個陳情的案件
都還在審理當中
我不方便做任何的評論
在政府要放寬一例一休，將彈性工時，交由勞資協商的同時，勞工團體以這一件件工會遭打壓的案件，來反映勞資不對等困境。
記者 蔡慧玲 邱福財 台北報導
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