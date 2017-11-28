















勞動法修法要鬆綁一例一休，將彈性工時交由勞資協商，不過，勞工團體則出面控訴，在修法前，已經有多個工會，正遭受資方打壓，包括美光工會和遠航空服員，有多位工會成員和幹部，遭到解雇。勞工團體聲援遠東航空的空服員，抗議裁決委員會不公，日前，遠航工會爭取勞動條件過程，有17名員工遭到資遣，雖然透過勞工集體力量，讓17人順利復職，但工會將資遣事件送裁決後，裁決委員會則認定員工已全部復職，就不需認定公司違法情事，要求工會撤案，這樣的回應，讓工會無法接受。==遠航工會 陳代表=像上禮拜 公司又持續在資遣會員在資方案件裡是裁決委員會偏頗讓公司更無視工會勞動部口口聲聲給勞工保障但我們真的感受不到除了遠航，美光工會也面臨遭資方打壓的疑慮，工會理事長出面控訴，在和資方集勞動條件變化和工會會務的團體協商過程，他突然遭到解僱，批評這舉動，就會衝著工會而來。==美光工會理事長 馮澤源==（資方)還一直要我交出工會會所的大門鑰匙這個東西不叫做違法的不當勞動行為什麼叫不當勞動行為面對多個工會抗議，勞動部代表只接受陳情書，沒多做回應。==勞動部裁決科長 章鴻年==這兩個陳情的案件都還在審理當中我不方便做任何的評論在政府要放寬一例一休，將彈性工時，交由勞資協商的同時，勞工團體以這一件件工會遭打壓的案件，來反映勞資不對等困境。記者 蔡慧玲 邱福財 台北報導