雞蛋"芬普尼"農藥容許量 放寬至10ppb公視 (2017-11-28 00:00)
雞蛋是否要制定農藥芬普尼殘留容許量？衛福部與農委會開跨部會專家會議，經過討論達成共識。考量蛋雞飼料進口的背景值，決議將芬普尼殘留容許量、放寬到10ppb，近日就會預告。
國內雞蛋多次被檢驗出殘留農藥芬普尼，引發消費者恐慌，衛福部食藥署、與農委會防檢局周一下午再度召開食品安全諮議聯席會，討論芬普尼是否制訂殘留容許量，農委會評估產業需求，希望能從現行"零檢出"，放寬到10ppb，與會學者專家也認為，若考量蛋雞飼料進口的背景值，放寬到10ppb是可接受的殘留量。
==台北榮總毒物科醫師 楊振昌==
對我來說
我覺得應該是勉強接受啦
那當然我也是提出來有一些
資料部分可能
可以再做得更好一點
==成大環境毒物研究中心主任 李俊璋==
在國外其實它會有殘留
從它的雞肉 蛋
其實它都有一個試驗的結果
此外專家會議也決議、紅豆、包葉菜類、茄子、小黃瓜及芒果等五種作物，禁用芬普尼水懸劑。
==食藥署食品組長 潘志寬==
農委會在今年的9月6號
它公告禁止4.95%的芬普尼水懸劑
針對這樣子的禁用
我們刪除了五種作物的殘留容許量
至於禽肉未來如何檢驗，在這次會議中則沒有討論，而這項新的芬普尼殘留容許量標準，近期就會預告，蒐集各方意見。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
7 Seeds 防風夾克．SEEDS 餐罐．7 Seeds 鋪棉外套．Seeds Mama mia．SEEDS 貓罐．SEEDS 豬耳朵．seeds 貓砂．SEEDS 狗罐．SEEDS Golden Cat．7 SEEDS 襯衫．7 Seeds 外套．7 Seeds 鋪棉背心．Seeds 聖萊西 200g．7 Seeds．SEEDS 雞肉
- 【IS 愛思】11吋 智慧平衡車(i-Speed)
- 【Apple】MacBook Pro 15.4吋 筆記型電腦MPTV2TA/A(銀)+送
- Hamilton KHAKI FIELD卡其野戰機械腕錶-銀x黑/42mm H705057
- Panasonic國際 55吋 4K 智慧聯網 液晶顯示器+視訊盒 TH-55E
- EPOCH森林家族MI-83派對蛋糕店289100東阪屋
- 【Apple】MacBook Pro 15.4 吋 i7四核2.9GHz 16G/512GB 太
- Under Armour 2016女時尚彩標白色運動短襪6件組 【預購】
- BURBERRY HOUSE 格紋拼皮革方形環釦斜背包(卡其木紅)
- SOMETHING NEO FIT 修身基本靴型色褲-女-白色
- MICHAEL KORS GREENWICH 防刮皮革拚色信封斜背包(深藍/藍)
金閣佬:倫敦金技術性拋壓沉重 黃金非農蓄勢待發【北京新浪網】
皖台合資集成電路公司12英寸晶圓量產【北京新浪網】
烏魯木齊航空公司公告稱吃乘客飛機餐空乘被停飛【北京新浪網】
多頭不要怕！ 大跌之後金價將迎來強勢反彈【北京新浪網】
杜凱瑞:黃金1270壓制下將續跌 原油重點關注57支撐【北京新浪網】