雞蛋是否要制定農藥芬普尼殘留容許量？衛福部與農委會開跨部會專家會議，經過討論達成共識。考量蛋雞飼料進口的背景值，決議將芬普尼殘留容許量、放寬到10ppb，近日就會預告。



國內雞蛋多次被檢驗出殘留農藥芬普尼，引發消費者恐慌，衛福部食藥署、與農委會防檢局周一下午再度召開食品安全諮議聯席會，討論芬普尼是否制訂殘留容許量，農委會評估產業需求，希望能從現行"零檢出"，放寬到10ppb，與會學者專家也認為，若考量蛋雞飼料進口的背景值，放寬到10ppb是可接受的殘留量。



==台北榮總毒物科醫師 楊振昌==

對我來說

我覺得應該是勉強接受啦

那當然我也是提出來有一些

資料部分可能

可以再做得更好一點



==成大環境毒物研究中心主任 李俊璋==

在國外其實它會有殘留

從它的雞肉 蛋

其實它都有一個試驗的結果



此外專家會議也決議、紅豆、包葉菜類、茄子、小黃瓜及芒果等五種作物，禁用芬普尼水懸劑。



==食藥署食品組長 潘志寬==

農委會在今年的9月6號

它公告禁止4.95%的芬普尼水懸劑

針對這樣子的禁用

我們刪除了五種作物的殘留容許量



至於禽肉未來如何檢驗，在這次會議中則沒有討論，而這項新的芬普尼殘留容許量標準，近期就會預告，蒐集各方意見。



記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導