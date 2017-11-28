上市公司昇陽光電，大動作資遣83名勞工，新竹縣勞工處認為，目前昇陽科雇用外勞比例偏高，因此，發函給勞動部，勞資爭議未解之前，暫時凍結昇陽光電聘用外勞許可文件。



數十名遭昇陽光電資遣的員工，21號曾經到公司大門抗議資方惡意解僱。勞資雙方經過協商後，沒達成共識，員工也從爭取優於勞基法資遣費的訴求，改為希望恢復工作權，由於勞資爭議呈現僵局，新竹縣勞工處發函給勞動部，暫時凍結昇陽光電聘用外勞的許可文件。



==新竹縣勞工處長 唐維德==

他現在本國勞工 701個

外籍勞工289個

我們認為比例太高了

以這個業務緊縮或虧損的話

那應該是外籍勞工先要轉出嘛



昇陽光電雖然是在半年前，提出外籍勞工需求，但勞工處查出，目前公司雇用外勞的比例，已將近三成，已超過產業別加上附加案，25％的比例，函文給勞動部，就是要昇陽光電有所作為，解決勞資問題，以維護本國勞工權益為先。



==昇陽科資深副總經理 吳幸元==

（員工)又受到外部的影響

又要恢復工作權

所以到底他們訴求是什麼

我們現在也不清楚啊



昇陽光電尊重勞工處的做法，但本周四30號，勞資雙方將展開二次協商，勞工處將持續針對整起資遣事件有無違法的狀況，進行釐清。



記者蔡慧玲 邱福財 台北報導