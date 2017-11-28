為健全房屋租賃制度，立法院今天三讀通過「租賃住宅市場發展及管理條例」，押金不得超過兩個月，除了保障租屋族。也鼓勵房東將房子委託包租代管業者



==立法院副院長 蔡其昌==

名稱修改正為

租賃住宅市場發展及管理條例

並將條文修正通過



議事槌一敲下，「租賃住宅市場發展及管理條例」三讀通過，我國第一部租賃專法正式產生，要讓租屋市場更透明健全，也鼓勵房東將房屋委託給包租代管業者，祭出租稅優惠，每個月租金6千元以下，不用繳稅，超過6千到2萬的，則是依房租收入53％計算，而超過2萬元的，全額計入所得稅，減免期限為5年，行政院可在實施屆滿前半年，視情況延長一次。



==房東 陳先生==

交給包租代管

其實也是要管理費

像我們這樣子管理費要繳

稅金國稅局要先繳10%

再來超過的部分

又納入個人所得稅

又要再多繳

等於多繳了三次錢



將房屋委託給包租代管業者的陳先生認為，租賃專法立意良善，但細看內容，建議6千元的免稅額度，應該依各地制宜，再加上租賃所得，還要併入所得稅計算，對大多房東而言，並不划算，依目前居住現況來看，租屋市場僅占8.41%，遠低於購屋市場的84.01%，但租屋市場裡，有九成房東並未如實報稅，儼然成為地下經濟 。



==崔媽媽基金會執行長 呂秉怡==

台灣的租賃市場是一個

非常不健全跟地下化

即便目前第一版的租賃專法過了

我們只是一個起點

我們還有更多事情

要認真的往前走

比如說拿出來出租的房子

是不是適合

房客居住的品質這個部分



租賃專法催生了3年，終於立法，呂秉怡很認同，但也指出，雖然專法裡要求房東不得收取超過2個月的租金總額，但還有更多的權利義務，以及糾紛處理等面向，未來要加以規範，才能讓雙方更有保障。



記者 郭采彥 莊志成 台北報導