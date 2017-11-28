

台東關山鎮農會和業者合作，以米取代玉米粉，研發「米乖乖」，吃起來比較脆口，受到消費者青睞，今年上市已熱銷54萬包，還將有新口味。農糧署指出，台灣米現在面臨生產過剩，一年約有六分之一的量，可用來加工。為了增加米食銷量，除了米乖乖，也正在研發米蛋黃派、米捲心酥。





==民眾 謝小姐==

（你吃得出來它是米做的嗎)

吃不出來



聽到乖乖是用米做的，民眾大吃一驚！外型比一般乖乖較為窄小的「米乖乖」，是今年初台東關山鎮農會和業者合作，以米取代玉米粉，研發出的新零食！由於稻米吸油率低，而且民眾吃了不怕麩質過敏，今年已經熱銷54萬包。



==民眾 謝小姐==

好吃耶 它比較脆



==民眾 楊小姐==

沒有那麼黏

比較不會有負擔吧

而且吃起來比較不容易胖



農糧署指出，台灣米已經面臨生產過剩的處境，一年糙米年產量約120到130萬噸，但當中約六分之一，至少10到20萬噸，都轉作為加工，也不會影響到白米的消費量，所以為了增加國產米的銷量，近年不斷在輔導業者開發米零食、米加工品，來解決稻米供過於求的現況。



==農糧署糧食產業組長 林傳琦==

呈現一個供過於求的狀況

特別是我們每年還必須要

依照WTO的規範

要進口一定數量的稻米

每年拿個一二十萬公噸來做加工

應該還是非常有餘裕的



除了把腦筋動到乖乖上，農糧署目前也找了另一間食品大廠，試圖開創台版的米蛋黃派，還有別家業者，正在開發米捲心酥、米做的馬卡龍。關山農會指出，由於米乖乖只在台東關山限定販售，年底前已替農會增加一千萬元的營業額，不過，稻米用量目前僅24公噸，農民進帳有限，主要還是希望先透過飢餓行銷，打響關山米的名號。



記者 黃怡菁 沈志明 台北報導



