

勞基法修法要鬆綁一例一休，將彈性工時交由勞資協商，不過，勞工團體出面控訴，有多個工會，正遭受資方打壓。包括美光工會和遠航空服員，在爭取勞動條件時，多位工會成員和幹部，遭到解僱。其中，遠航案還被裁決委員會、認定並非打壓工會，也讓勞團無法接受。







勞工團體聲援遠東航空的空服員，抗議裁決委員會不公，日前，遠航工會爭取勞動條件過程，有17名員工遭到資遣，雖然透過勞工集體力量，讓17人順利復職，但工會將資遣事件送裁決後，裁決委員會則認定員工已全部復職，就不需認定公司違法情事，要求工會撤案，這樣的回應，讓工會無法接受。



==遠航工會 陳代表=

像上禮拜 公司又持續在資遣會員

在資方案子裡

是裁決委員的偏頗

讓公司更無視工會

勞動部口口聲聲給勞工保障

但我們真的感受不到



除了遠航，美光工會也面臨遭資方打壓的疑慮，工會理事長出面控訴，在和資方集勞動條件變化和工會會務的團體協商過程，他突然遭到解僱，批評這舉動，就會衝著工會而來。



==美光工會理事長 馮澤源==

（資方)還一直要我

交出工會會所的大門鑰匙

這個東西

不叫做違法的不當勞動行為

什麼叫不當勞動行為



面對員工指控，美光公司則反駁，是這名員工嚴重違反公司內部安全規則和門禁政策，才會被解雇，雙方是各執一詞，不過，面對多個工會抗議，勞動部代表只接受陳情書，沒多做回應。



==勞動部裁決科長 章鴻年==

這兩個陳情的案件

都還在審理當中

我不方便做任何的評論



在政府要放寬一例一休，將彈性工時，交由勞資協商的同時，勞工團體以這一件件工會遭打壓的案件，來反映勞資不對等困境。



記者 蔡慧玲 邱福財 台北



