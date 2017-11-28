昇陽光電被資遣員工 爭取恢復工作權公視 (2017-11-28 00:00)
上市公司昇陽光電，大動作資遣83名勞工，勞資雙方陷入僵局，原本要爭取優於勞基法資遣費的員工，現在改變心意，希望恢復工作權。新竹縣勞工處指出，目前昇陽光電雇用外勞比例偏高，已經函文勞動部，勞資爭議未解之前，暫時凍結聘用外勞許可文件。
數十名遭昇陽光電資遣的員工，21號曾經到公司大門抗議資方惡意解僱。勞資雙方經過協商後，沒達成共識，員工也從爭取優於勞基法資遣費的訴求，改為希望恢復工作權，由於勞資爭議呈現僵局，新竹縣勞工處發函給勞動部，暫時凍結昇陽光電聘用外勞的許可文件。
== 新竹縣勞工處長 唐維德==
他現在本國勞工 701個
外籍勞工289個
我們認為比例太高了
以這個業務緊縮或虧損的話
那應該是外籍勞工先要轉出嘛
昇陽光電雖然是在半年前，提出外籍勞工需求，但勞工處查出，目前公司雇用外勞的比例，已將近三成，已超過產業別加上附加案，25％的比例限制，函文給勞動部，就是要昇陽光電有所作為，解決勞資問題，以維護本國勞工權益為先。
==昇陽科資深副總經理 吳幸元==
（員工)又受到外部的影響
又要恢復工作權
所以到底他們訴求是什麼
我們現在也不清楚啊
昇陽光電尊重勞工處的做法，但本周四30號，勞資雙方將展開二次協商，勞工處將持續針對整起資遣事件有無違法的狀況，進行釐清。
記者蔡慧玲邱福財台北報導。
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