















上市公司昇陽光電，大動作資遣83名勞工，勞資雙方陷入僵局，原本要爭取優於勞基法資遣費的員工，現在改變心意，希望恢復工作權。新竹縣勞工處指出，目前昇陽光電雇用外勞比例偏高，已經函文勞動部，勞資爭議未解之前，暫時凍結聘用外勞許可文件。數十名遭昇陽光電資遣的員工，21號曾經到公司大門抗議資方惡意解僱。勞資雙方經過協商後，沒達成共識，員工也從爭取優於勞基法資遣費的訴求，改為希望恢復工作權，由於勞資爭議呈現僵局，新竹縣勞工處發函給勞動部，暫時凍結昇陽光電聘用外勞的許可文件。== 新竹縣勞工處長 唐維德==他現在本國勞工 701個外籍勞工289個我們認為比例太高了以這個業務緊縮或虧損的話那應該是外籍勞工先要轉出嘛昇陽光電雖然是在半年前，提出外籍勞工需求，但勞工處查出，目前公司雇用外勞的比例，已將近三成，已超過產業別加上附加案，25％的比例限制，函文給勞動部，就是要昇陽光電有所作為，解決勞資問題，以維護本國勞工權益為先。==昇陽科資深副總經理 吳幸元==（員工)又受到外部的影響又要恢復工作權所以到底他們訴求是什麼我們現在也不清楚啊昇陽光電尊重勞工處的做法，但本周四30號，勞資雙方將展開二次協商，勞工處將持續針對整起資遣事件有無違法的狀況，進行釐清。記者蔡慧玲邱福財台北報導。