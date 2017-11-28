

秋冬空汙嚴重，高雄空氣品質不時亮起紅色警示，環保團體和民代建議，希望空汙嚴重期間，大眾運輸能夠免費搭乘。高雄市長陳菊今天宣佈，從今年12月1號到明年2月，使用電子票證，搭乘公車和輕軌全面免費，捷運平日上下班、尖峰時間免費。





輕軌第二階段施工路段，貨車輪胎沾黏塵土，離開工地前先清洗一番，同時工地周遭鄰近道路清洗，環保局也要求施工單位認養，尤其空品不良期間，頻率必須增加，抑制揚塵溢散。



==中鋼高雄輕軌工程專案主任 黃建誠==

一般我們正常是在3到4個小時

我們整個周圍的道路

都要做清潔灑掃

當接收到環保局說

今天空氣品質不良的時候

我們就會啟動應變機制

兩個小時甚至低於兩個小時



高雄市秋冬空氣差，市府對抗空汙不斷出招，要不增加汙染，還要減少民眾暴露空汙中，市府決定啟動免費大眾運輸措施。



==高雄市長 陳菊==

這三個月期間是一個

對高雄懸浮細粒 就是PM2.5

可能是比較嚴重的這段時間

我們非常的時期

採行特別的一個免費搭乘



從今年12月1號到明年2月，使用電子票證，搭乘公車、客運和輕軌全面免費，捷運平日上午6點半到8點半、下午4點半到6點半免費，環保局指出，每年12月到隔年2月，AQI指數大於100的天數最多，免費搭乘大眾運輸，能降低私人運具排放汙染。



==機車族 倪先生==

騎車要油錢 又沒有很安全

如果是免費大眾運輸工具

可能會比較方便一點



==機車族 周先生==

看時間 如果沒有很趕 會

如果很趕還是騎車比較快吧



民眾考慮方便性，接受程度不一，而整體經費市府預估約2億，將由中央和地方空汙基金支應，至於明年政策能否延續，將視實施成效決定。



記者 李淑蘭 許政俊 高雄報導



