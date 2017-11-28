















希望健全房屋租賃制度，立法院今天三讀通過「租賃住宅市場發展及管理條例」，明定押金不得超過兩個月。另外鼓勵房東將房子委託包租代管業者，月租6000元以下、免徵所得稅。不過，有房東表示、政府祭出委託租屋誘因並不大。==立法院副院長 蔡其昌==名稱修改正為租賃住宅市場發展及管理條例並將條文修正通過議事槌一敲下，「租賃住宅市場發展及管理條例」三讀通過，我國第一部租賃專法正式產生，要讓租屋市場更透明健全，也鼓勵房東將房屋委託給包租代管業者，祭出租稅優惠，每個月租金6千元以下，不用繳稅，超過6千到2萬的，則是依房租收入53％計算，而超過2萬元的，全額計入所得稅，減免期限為5年，行政院可在實施屆滿前半年，視情況延長一次。==房東 陳先生==交給包租代管其實也是要管理費像我們這樣子管理費要繳稅金國稅局要先繳10%再來超過的部分又納入個人所得稅 又要再多繳等於多繳了三次錢將房屋委託給包租代管業者的陳先生認為，租賃專法立意良善，但細看內容，建議6千元的免稅額度，應該依各地制宜，再加上租賃所得，還要併入所得稅計算，對大多房東而言，並不划算，依目前居住現況來看，租屋市場僅占8.41%，遠低於購屋市場的84.01%，但租屋市場裡，有九成房東並未如實報稅，儼然成為地下經濟 。==崔媽媽基金會執行長 呂秉怡==台灣的租賃市場是一個非常不健全跟地下化即便目前第一版的租賃專法過了我們只是一個起點我們還有更多事情要認真的往前走比如說拿出來出租的房子是不是適合房客居住的品質租賃專法催生了3年，終於立法，呂秉怡很認同，但也指出，雖然專法裡要求房東不得收取超過2個月的租金總額，但還有更多的權利義務，以及糾紛處理等面向，未來要加以規範，才能讓雙方更有保障。記者 郭采彥 莊志成 台北報導