加速都更 內政部推"危老"重建條例公視 (2017-11-28 00:00)
日前內政部喊出，將透過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」來加速都更，新北市都更處，今天透過「危老」條例，核准第一案。地點位在板橋新埔站後方，基地面積超過3100平方公尺。雖然整合住戶意見花了兩年時間，不過透過「危老」條例，從鑑定到申請通過，只花了兩個月，成為全台「危老」重建計畫首例。
位在新北市新板特區，新埔捷運站後方，這一片住宅，老舊公寓居多，四層樓高，屋齡將近50年，過去曾多次談都更改建，不過都因整合失利破局！不過，就在今年五月「都市危險及老舊建築物加速重建條例」上路，沒想到盼了多年的都更案，終於核准．
住戶洪先生表示：「住戶整合差不多十幾年前就有一次，但是也整合不成，現在有這個機會，參加這個都更也滿幸運的。」
三排老房子一共29棟，33戶，所有權人約50人，都更後，將蓋地上25層，地下4層樓，可容納240戶的新大樓。建商表示，其實這次都更案，光是整合50位住戶意見，就花了兩年時間．
都更案建商林爭育表示：「地主住戶是老人家比較居多，他們就很想要繼續住這個有感情的房子，所以他們就比較不同意跟我們一起都更。」
新北市府都更處長張溫德表示：「如果屋齡超過30年，沒有電梯，他的那個性能，改善不符合效益，也是我危老（條例）所協助的對象。」
新北市都更處表示，「危老」條例核准要件之一，就是要全體住戶100%同意，因此只要有一位不同意戶出現，就無法成行，不過這次住戶大多是獨棟透天戶，才能加速整合住戶意見．
台灣房屋新板特區協理賴玉枝表示：「當然透天的部份絕對會比較容易整合，因為土地持份大，建商能夠回饋的也會比較多，我記得一坪土地，可以換4坪到4.8坪左右，依照他這樣子換回來，應該有100坪喔。」
由於「危老」條例有容積獎勵40%，吸引建商投入都更誘因大，加上申請行政程序上，有快速通關措施，只要專業技師檢定符合老舊危樓建物條件，就能申辦都更，只不過，先決條件是，還是所有權人必須同意，都更進展才能加速推動．
記者黃立偉 張國樑 台北報導
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