峇里島機場關閉 台灣19團341人滯留公視 (2017-11-28 00:00)
峇里島機場持續關閉，目前台灣旅行團還有19團341人在當地，其中3團已經結束行程，但因機場關閉、無法搭機而滯留。外交部表示，如果旅客有急迫返台需求，可以派車接駁到泗水機場搭機回台。
峇里島受阿貢火山隨時可能爆發的影響，島上唯一聯外機場持續關閉，目前台灣旅行團共有19團341人在當地，其中有3團49人行程已結束，無法搭機離開。觀光局表示，旅行社都有依法投保，因此旅客滯留期間食宿都有保險支付。
觀光局業務組組長劉士銘表示：「目前就是在行程的過程當中，因為這樣的班機的狀況，有這種不可抗力的因素，當然這個部分會由旅行社，這邊來做一些調整。」
由於丹帕薩機場開放時間未明，外交部表示，若國人不願久等，可以安排巴士接送國人到印尼泗水機場搭機返台，從峇里島市區，拉車到西部的吉利馬努克後，搭渡輪約30分鐘到爪哇島上的吉打幫，再拉車到泗水機場，在不塞車的狀況下，總車程約8小時。不過，目前泗水回台灣的航班，機位很滿，一時恐怕無法容納團體旅客。
品保協會旅遊交易安全委員會東南亞線發言人俞示芬表示：「現在的班機它是客滿的，最快的班機要到12月1日才會有機位，就我去了解航空公司的飛法，他們原則上是11月30日就會恢復航班，只要機場沒有任何變數的話。」
旅遊業者表示，目前滯留峇里島人數不多，據了解團客也都傾向在當地等待，而我國的航空公司也密切關注丹帕薩機場動態，一旦開放後將視情況加班，或更改機型，儘快載國人返台。
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