















隨時都可能爆發的印尼峇里島最高峰、阿貢火山，今天依舊處於最高警戒。印尼除了發布火山泥流通報，也宣布峇里島國際機場再關閉24小時。如果火山警報還是無法解除，不排除啟動水上交通，疏散滯留旅客，週遭居民也將強制撤離。由於峇里島上阿貢火山持續處於最高警戒狀態，火山灰噴發高度超過3000公尺，機場週邊還是偵測到火山物質，基於飛安因素，印尼當局28號再發布通知，島上唯一的聯外機場，丹帕薩國際機場，將再推遲開放24小時，直到當地時間29號的上午7點。印尼災難應變中心主任史萬迪卡說明：「火山活動依舊很密集，火山灰噴發高度也超過火山口3千公尺，火山灰被吹向西邊，即使在夜間我們也觀測到火山口冒出岩漿，因此我們還要再觀測24小時。」印尼交通當局指出，如果29號上午7點，阿貢火山的警報還是無法緩解，將準備啟動水上交通，把島上近6萬名滯留旅客，疏散到龍目島等鄰近的國際機場，來避免空中運輸大亂。法國遊客表示：「這就是大自然，我們也無能為力，什麼也不能做。」印度遊客則表示：「我感覺峇里島當局根本就沒有在協助外籍旅客。」另一方面，由於峇里島已進入雨季，降雨遇到鬆軟的火山碎屑岩，最容易形成火山泥流。火山泥流又稱為「冷熔岩」，是火山噴發時，由火山向下流的土石流或泥漿山崩，目前在阿貢火山周邊已出現多筆火山泥流通報。儘管尼尼當局連日來呼籲，阿貢火山方圓10公里內，大約9到10萬的居民都要緊急疏散，不過到28號，許多居民不願離開家畜和農地，只有2.9萬人疏散到避難中心。印尼災難應變中心估計，阿貢山若是大噴發，所噴出的碎屑流與高溫的致命氣體，在三分鐘內就能覆蓋火山方圓10公里，除了從天而降的碎屑岩會打死人外，有毒氣體與火山灰也將對動植物，甚至建築造成嚴重損害，因此當局不排除對居民展開強制撤離。記者 靳元慶 報導