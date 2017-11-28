11月28日，榮耀年度旗艦手機——榮耀V10在北京正式發佈。奧運冠軍孫楊、影帝胡歌、首次加盟的Miss honor趙麗穎，共同為榮耀V10助力，將「我AI的快」帶給用戶。

此次榮耀V10擁有三位明星代言人的實力站台，這也是榮耀首次同時邀請多位明星代言一款產品。其中，孫楊是大家熟悉的榮耀代言人。作為世界泳壇歷史上唯一一位男子200米自由泳、男子400米自由泳、男子1500米自由泳的奧運會世錦賽大滿貫冠軍，孫楊的速度、爆發力、持久性是他獲取奧運冠軍、享譽世界的秘決。這一次，榮耀V10在速度上和孫楊一樣追求比快更快，打破傳統的局限。發佈會當天，孫楊通過個人微博發來祝福，祝福榮耀V10發佈會圓滿成功。

SuperCharge超級快充，既有瞬間的速度爆發力，又能更懂得用戶所想，就像一個貼身助手。優雅睿智的胡歌就像榮耀V10智慧貼心的AI功能，極致速度的孫楊就像榮耀V10擁有極速魅力，而美麗又有才華的趙麗穎，則詮釋出高顏值的榮耀V10和其卓越的拍照能力。

此次當紅花旦趙麗穎加入榮耀大家庭，成為榮耀史上首位女性代言人。據了解，榮耀V10擁有四種顏色可選，極光藍，幻夜黑，沙灘金，魅麗紅。其中魅麗紅的命名，就取自趙麗穎名字中的「麗」字。其背部金屬採用微米級鑽雕工藝，使得金屬泛溢著玻璃的流光，光影氤氳著金屬的質感，據說這款顏色的靈感源於經典的法國紅酒。為了紀念趙麗穎是榮耀的第一位Miss honor，特別以她的名字命名顏色，由她來詮釋這款獨特的魅麗紅。

勇敢堅持所愛，腳踏實地向前，孫楊代言榮耀V10的「寫照」。值得一提的是，這次新款手機的面世，也解決了孫楊多年的一個小煩惱。由於長年在泳池裡訓練與比賽，孫楊的指紋早就磨平，因此當別人都能夠通過指紋解鎖的時候，孫楊卻無法使用這個功能。不過，這一款榮耀V10增加了人臉識別功能，可以通過人臉識別進行解鎖，這也解決了曾經困擾孫楊的這個煩惱。（佔北）