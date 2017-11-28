八一女排客場以3-0力克遼寧隊，豪取聯賽七連勝。本場比賽國手袁心玥大顯威風，快攻凌厲、攔網出色，第二局局末攔死顏妮的探頭槌相當關鍵，拿到全場最高的19分，為八一隊取勝立下頭功。顏妮進攻高效、攔網出色，得到本隊最高分，展現了國手的實力。

本場比賽最大的看點應是雙方副攻線的PK，八一隊的雙塔副攻袁心玥和高意都是國家隊的隊員，袁心玥還是中國女排奪取世界杯和奧運會冠軍的主要隊員之一。顏妮同樣為中國女排兩次拿到世界冠軍立下赫赫戰功。袁心玥與顏妮的隔網PK，成為本場比賽最大看點。

袁心玥是八一隊的第二得分點，也是到目前為止聯賽得分榜上排名最靠前的副攻，她有絕對高度優勢，即便與二傳周妤婕有時候沒有完全配上，依然能憑藉身高優勢打落點得分。正好本場比賽兩人有兩輪是在前排對位，直接隔網PK。第一局大部分時間里八一隊一傳不是和奶好，袁心玥都沒有太多的進攻機會，打到將近20分時只有一分進帳。然而只要她有機會了，那就會毫不留情地下手得分。

第一局八一隊一度面臨著21-24落後的困難局面，在22-24時袁心玥反擊快球得分，隨後在24平時又攔住了段放的強攻。關鍵時刻她獨得兩分，為八一隊大逆轉立下了汗馬功勞。拿下第一局后，八一隊隊員心情放鬆了許多，一傳也隨之更加穩定，袁心玥得到了較多的出手機會。這一局她無論是長背飛還是前快都打的有聲有色，即使是顏妮也對她毫無辦法。遼寧隊追至21-22時，袁心玥快攻手起球落，砸在界內得分。在23-22的關鍵時刻，八一隊隊員防守過網，被顏妮打探頭，只見袁心玥機敏地將顏妮的探頭槌死死攔在界內。得到這一分以後，她也極興奮地喊了出來！

此外在11-14落後時，她的幾個發球連續破壞對方的一傳，幫助八一隊追成15平。整個第二局袁心玥獨得10分，為八一隊取勝奠定了堅實的基礎。全場比賽拿到19分，成為本場比賽的得分王。前兩局關鍵時刻的幾分，更是全場比賽的轉折點。

顏妮的表現也可圈可點，為了避開袁心玥的高攔網，今天她明顯增加了背後球的進攻比例。她的背後戰術球速度雖然不快，但變化較多，無論是背飛、背快還是背錯的成功率都很高，袁心玥同樣也沒有什麼太多的辦法。她的攔網也相當不錯，前兩局幾次攔住八一隊的定點強攻，並造成對方邊攻手一度連續扣球失誤。不過遼寧隊今天關鍵分一傳很不理想，導致她進攻的出手機會並不多，全場比賽得到14分，是全隊的最高分，體現了國手的價值。

回到地方隊后，無論是袁心玥還是顏妮都在各自隊伍中起到核心的作用。在拿到奧運冠軍以後，依然不驕不躁，在聯賽中認真對待每一分，身先士卒帶領全隊作戰。無論是輸還是贏，都必須要給她們兩個點一個大大的讚！

（冰雪季節）