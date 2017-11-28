2017年11月28日19：30，中國女子排球超級聯賽（2017-2018）第八輪第43場比賽在常州大學體育館打響，江蘇中天鋼鐵女排坐鎮主場3比0勝河南銀鴿投資女排。

河南隊主教練焦帥：祝賀江蘇隊取得勝利，能與上屆聯賽冠軍交手讓河南隊學到了很多東西，我們自身的技戰術水平還存在不足。今年，河南隊重新回到聯賽，隊伍的結構調整較大，都是1998-2000年出生的新隊員，我們需要不斷學習，提升自我。

江蘇隊主教練蔡斌：這場比賽，江蘇隊打的比較緊湊。作為運動員不管對手是誰，都必須打出自己的進攻節奏，發揮自身的攔防水平。但是隊員們的自身失誤較多，仍需要積極調整。江蘇要抓住新人的培養工作，新人需要更多的鍛煉機會，我們要一邊打好聯賽，一邊準備下一屆全運會。

戰報回顧：

2017年11月28日19：30，中國女子排球超級聯賽（2017-2018）第八輪第43場比賽在常州大學體育館打響，由江蘇中天鋼鐵女排坐鎮主場迎戰河南銀鴿投資女排。結果，江蘇隊以3：0完勝對手，三局比分為25：13、25：11和25：14。

本場比賽江蘇隊首發陣容為：主攻張常寧、許若亞，副攻姜倩雯、王辰玥，接應唐寧雅，二傳刁琳宇和自由人臧倩倩；河南隊首發陣容為：主攻蔡曉晴和王紫晨，副攻黃瑞蕾和李培佳，二傳張梓涵，接應韓雯雅和自由人毛雅靜。

首局，江蘇隊先聲奪人，憑藉著有效的進攻組織以9：3領先，逼迫河南隊要暫停。10：5時，河南隊提出鷹眼挑戰，挑戰內容為球落本方界外，回放顯示挑戰失敗，比分變為11：5。張常寧、許若亞和唐寧雅三門大炮輪番扣殺，河南隊很難建立有針對性的防守體系，18：8，江蘇隊大比分領先。19：11時，河南隊再次提出鷹眼挑戰，回放顯示挑戰失敗，江蘇隊獲得此分。隨著張常寧一記漂亮的發球直接得分，25：13，江蘇隊贏得第一局。

第二局，王辰玥的近體快攻拿下第一分。客隊一傳上網，給了唐寧雅探頭機會，5：0，河南隊請求第一次暫停。河南隊後排進攻被一裁判定為出界，主教練焦帥提出鷹眼挑戰，回放顯示挑戰失敗，比分變為6：0。出色的攔網和犀利的進攻幫助江蘇隊繼續擴大領先優勢，13：3，客隊疲於應對。河南隊頻繁換人試圖打亂主隊節奏，但是並未奏效，17：5，河南隊用完了本局的兩次暫停。19：6時，江蘇隊攔網時河南隊提出鷹眼挑戰，挑戰內容為對方攔網觸網，回放顯示挑戰成功。終局階段，河南隊仍然沒有找到更好的辦法阻擋江蘇隊前進的步伐。25：11，江蘇隊再勝一局。

第三局，張常寧和唐寧雅左右開弓加上王辰玥的攔網保障，7：2，河南隊喊停。9：3時，許若亞發球直接落地，一裁判定為球落場內，河南隊提出鷹眼挑戰，回放顯示挑戰成功，比分變為9：4。面對實力強大的江蘇隊，客隊遲遲沒有找到好的辦法走出被動，18：7，河南隊再次喊停。18：8時，江蘇隊換上新人楊雯錦與周馨憶，兩名小將表現穩健，主隊繼續保持領先。楊雯錦一錘定音，25：14，江蘇隊順利拿下第三局，大比分3：0戰勝河南隊。

本場比賽獲得MVP的是江蘇女排刁琳宇。江蘇中天鋼鐵女排以3：0戰勝河南隊，繼續保持主場全勝。下一場，江蘇女排將客場挑戰福建隊。

（文/賀妍穎，圖/周秋棟）