稿件來源：上港隊報

昨天深夜，看到沉寂了24小時的上港隊球員們一個個在社交平台上寫下自己真情實感的文字，讓小編也有了提筆的衝動。

冠軍沒拿到就不活了？冠軍拿到了，一切就結束了？今天失敗了，未必永遠失敗；這次成功了，未來也不可能次次成功。現在最需要做的就是走出心裏的陰霾，重新振作，繼續為了成功而奮鬥。

就像崇明基地弟子們的恩師，徐根寶在足協杯前說的——「是非成敗轉頭空」。

上港隊在自己的主場丟掉一個近在咫尺的冠軍獎杯，固然遺憾，固然心痛，固然鬱悶。但勝負本就是競技比賽的正常結果，生活也本就有苦有甜，這世界上沒有肯定贏的比賽。

只要還在向著冠軍奔跑的道路上，那麼暫時的失敗就是最後成功的墊腳石。與其被外界紛紛擾擾的雜音而左右心緒、束縛手腳，不如重新振作，繼續上路。邁過去，離最終的夢想就更近一步。

那麼上港隊是否還在向著冠軍和夢想前進呢？2017賽季，到底是失敗，還是成功？

成功的定義是什麼，失敗的定義又是是什麼？

回顧上港集團接手球隊這三年，第一個賽季聯賽亞軍；第二個賽季聯賽第三，第一次征戰亞冠殺進八強；今年聯賽亞軍，亞冠四強，足協杯亞軍。至少小編看到的是，球隊的成績在一年一年的穩步提升。

*能夠連續三個賽季在中超排名前三，2010年以來，只有兩支球隊能做到。要知道上港隊是2013年開始征戰中超，才踢了五個賽季。

*上港隊是本賽季中超進球最多，凈勝球最多的球隊，失球數也在最少的四支球隊之列。聯賽單賽季打進72球，凈勝球33個，這些都創造了上港隊的歷史。在此前歷年的中超聯賽里，進球超過70個的球隊都奪冠了？？？。

*足協杯，雖然有被乙級球隊逼到經過十幾輪大戰才驚險獲勝的尷尬，但是上港隊晉級之路上淘汰了聯賽第一和聯賽第三。可以說，將這座冠軍獎杯留在上海，球隊絕對是功不可沒。

*千萬別忘了，上面的這些成績，這些被改寫的歷史，是上港隊在三線作戰下完成的！！！

從2月初的亞冠資格賽，到11月底的足協杯決賽，上港隊一個賽季整整踢了51場比賽，這已經達到了歐洲球隊的水準，而且大概也只有能夠三線作戰堅持到下半賽季的豪門才有這樣的強度。更不用說像武磊這樣的國腳們要達到近60場比賽。

讓人欣喜的是，如此高強度的比賽節奏，上港隊在後勤保障和醫療團隊的努力工作下，整個賽季都保持著很好身體狀態。

*球員個人方面，在新帥上任戰術變化的情況下，武磊不但連續第五個賽季成為本土射手王，還以20球刷新了聯賽單賽季進球紀錄，第一次排到射手榜第二；武磊還連續第二年成為亞洲足球先生三甲球員。

胡爾克三線作戰貢獻了30個進球和23次助攻。其中聯賽中是17球加12個助攻，只有他和拉維奇達到了兩雙；在更激烈的亞冠賽場，胡爾克打進9球，送出7次助攻，一球之差屈居今年的亞冠銀靴。

今年上港隊在國腳入選人數上也是越來越多，成為真正的國腳大戶。像王燊超、傅歡、賀慣都完成了自己在國家隊的處子秀，最新一期備戰東亞杯的名單中，還多了小將韋世豪。

*上港隊的青年梯隊代表上海U20全運隊獲得了足球金牌，入選各年齡段國字型大小球隊的人數激增……

其實，和大多數人認為的成功相比，今年的上港隊就是少了一個冠軍獎杯而已。

無論是和總的歷史戰績相比，和上賽季的表現相比，還是橫向和其他中超俱樂部相比，上港隊的2017年都絕不能說是「失敗」，也完全可以說是成功。

所以只要走在正確向前的道路上，那麼就算今年錯過了冠軍獎杯，俱樂部和球隊還是應該儘快走出低落的情緒，咬咬牙，堅持走下去。按照自己的規劃穩步推進，去打造一支豪門強隊，打造一支冠軍之師。

當然成功也分很多種，有進步算一種，像2017年的上港隊。能拿到冠軍，應該算是大的那一種吧。

因此，上港隊還是要好好總結今年一年的成敗得失和經驗教訓，進一步加強俱樂部管理工作，更積極地回饋社會和廣大球迷。把錯失冠軍的痛苦體驗化作成功路上的墊腳石，在未來去爭取更大的成功。

相信冠軍獎杯還是終極目標，不積跬步無以至千里，現在一步一個腳印的艱難向前為的就是有一天能達到夢想的彼岸。

2018，帶著堅定的眼神，繼續前行！