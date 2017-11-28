記者林彥斌／新竹報導

國際知名的聲樂家簡文秀，在新竹市政府一樓大廳，為民眾獻唱一曲。簡文秀一連獻唱多首民眾耳熟能詳的歌曲，此次獻唱，是為了即將在12月3號舉辦的「2017讓愛發光-心築愛樂慈善音樂會」站台，希望與其他音樂家、兒童合唱團攜手演出，推廣音樂教育。

簡文秀不光是參與演出，她更大手筆地捐出10萬塊，拋磚引玉，要吸引更多民眾參與。而這次的慈善音樂會，演出劇碼也將帶來許多經典的歌曲，例如鄧麗君的「但願人長久」，在心築愛樂合唱團的詮釋下，讓民眾又彷彿再回到如夢似幻一般的音樂饗宴裡。

成立於2009年的心築愛樂合唱團，是由一群愛好合唱音樂的社會人士所組成，自成團以來，已經連續8年舉辦慈善活動，並將門票收入，全數捐給偏鄉學童及弱勢團體，藉此以行動支持，希望讓愛唱歌的孩子們都能夠獲得完整的音樂教育訓練。