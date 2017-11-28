記者陳昭宗／地方報導

77歲的蘇姓老嫗，見被害人放在花檯上的熱水器、瓦斯爐，誤以為是資源回收物，逕行載往資源回收場變賣，被害人發現遭竊，報請雲林北港警方查處，員警循線將蘇姓婦人傳訊到案，並告誡婦人切勿再隨意撿拾物品，以免觸法，全案依竊盜罪函請雲林地檢署偵辦。

所長劉泓寬表示，黃姓民眾向警方報案其搬新家時，將電器放在樓下花檯上遭竊，承辦警員林士弘當時即研判應係拾荒者所為，立即調閱被害人住家附近路口監視器，發現一名婦人將物品綑綁於腳踏車後方。因腳踏車無車牌可供追查，增加查緝困難度，員警循著車行軌跡追蹤到婦人住家附近，進而順利查獲蘇婦。

蘇婦供稱平時有拾荒習慣，當日見花檯上放置中古的熱水器、瓦斯爐，誤以為是無主物，當下就載回家做回收，不知道已觸犯竊盜罪，東西也在隔天被她帶到回收場賣掉。雖然蘇婦獲得被害人原諒，雙方達成和解，仍得依竊盜罪嫌函送法辦。