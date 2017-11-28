宣布参加民進黨屏東市長初選 李清聖接受民意考驗NOWnews今日新聞 (2017-11-28 21:56)
明年底選舉腳步漸近，屏東市已出現民進黨內市長初選的看板，民進黨部主委李清聖28日上午在前國策顧問楊四海，及故鄉屏東市公館六堡的代表、里長、社區理事長陪同下，召開蛻變･進步-「從故鄉出發、感謝有您」參加2018屏東市長初選記者會。
李清聖表示，從七月至今，已辦理178場地方座談會，說明他建設屏東市的政策，同時也傾聽地方的意見，希望能贏得屏東市民支持他感謝各界的支持肯定。2018年是屏東市起飛的關鍵時刻，李清聖願意站出來，共同凝聚改造屏東市的力量，激發大家參與改變城市的決心。
▲李清聖在鄉親父老陪伴下宣佈参加民進黨屏東市長黨内初選。(（圖／記者陳宗傑攝,2017.11.28）
李清聖指出，如何帶動屏東市的進步，相信是大家的期待，屏東市的發展，李清聖說，將以「擴大城市基礎建設、打造優質生活環境、建立全人關懷網絡、推動觀光休閒產業」為市政建設政策的四大核心概念來積極建設屏東市。推動並創造屏東市觀光亮點，例如:打造萬年溪為都市的特色觀光水域，改造高屏溪左岸河濱公園成為屏東市後花園、屏東觀光夜市整體硬體營造、屏東軍事3D立體彩繪館，讓產業多元化創造多贏。
李清聖強調，一直不忘從政的初衷及服務屏東鄉親的承諾，秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值，服務不分藍、綠，盡忠職守、盡心盡力。過去的選戰經驗很明確地告訴我們，團結尚不能保證勝選，唯有和諧團結才有機會贏得勝選。他知悉黨內有很多優秀的先進同志都想努力為屏東市盡一份心力，他會和所有黨內有意參與市長選舉的人選一同接受民意的考驗。
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