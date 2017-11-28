稿件來源：華奧星空

2017年湖北省中學生校園足球錦標賽日前在荊州奧體中心開幕，39支代表隊、1000多名足球健兒向著冠軍發起衝擊。開幕式上，荊州多所學校的學生進行了精彩的校園足球和體育運動項目展示，為廣大青少年體驗足球、享受樂趣注入新活力。



近年來，荊州市充分發揮教體融合優勢，校園足球納入「一把手工程」、建立三級校園足球競賽體系、引進外籍校園足球教師、在湖北省率先將足球納入中考體育考試必考項目……從保障基礎、政策引導、師資建設、賽事構建等方面，打造具有特色的「荊州樣本」。

政府主導 足球納入中考

「我們要將足球工作真正做到實處，讓足球走進校園。希望孩子不只感受競技體育的魅力，增強身體素質，更強調積極向上、機智果斷、頑強拼搏、團結合作、密切配合和互相友愛。」荊州市教體局局長文藝告訴記者。

2016年，荊州市在湖北率先出台《關於進一步加強校園足球工作的實施意見》和「足球進校園」三年行動計劃，明確了目標、措施，規劃了時間表和路線圖。制發《足球進校園工作考核評價標準》，將足球教學、訓練、師資、場地等納入教育督導重要內容。成立全市校園足球工作領導小組，形成了政府主導、市局統籌、縣級主抓、學校落實的推進機制，將校園足球納入「一把手工程」，壓實「足球進校園」工作責任。

為打通校園足球人才成長成才通道，巧用考試槓桿，調動師生家長全員參與。去年11月，荊州市教體局下發《荊州市2017年初中畢業升學體育考試工作方案》，將足球運動繞桿項目首次納入荊州市體育中考必考內容，在湖北省「首吃螃蟹」。規定分值10分，配置先進的足球智能測試儀器，對考試進行全程同步信息記錄並現場評分，確保考試公平公正。

場校合作 場館免費提供

荊州實驗小學的孩子們如今在專業的場地上體育課。今年3月開始，該校與一牆之隔的荊州古城健身中心開展了場校合作，不論是體育課，還是放學后的「第二課堂」，該中心都免費為他們提供場地，開展足球、籃球、網球、羽毛球等運動項目，孩子們的體育課再不會受場地限制，每周到這裏的學生達2000餘人次。

為破解學校運動場地狹小難題，荊州調動專業場館服務校園體育工作，創造了具有荊州特色的「場校合作」模式，既破除學校場地不足的瓶頸，又為足球教學、訓練提供高水平的專業支撐。荊州體育中心、奧體中心也都發揮一流省運動館資源優勢，與城區部分中小學開展場校合作活動。

為保障校園足球按質保量開展，荊州市教體局加大了對校園足球經費投入力度，每年撥付專項資金用於校園足球賽事舉辦和獎勵。市縣兩級也不斷加大投入，通過新建場地、改建現有場地、利用公共場地等多種方式，提升校園足球基礎設施。2017年，全市投入6700萬元，新建或改造足球場地30.4萬平方米，還安排了296萬元彩票公益金推進足球進校園。

內培外引 引進優秀教練

在沙市一中的足球訓練場，來自西班牙馬拉加的塞爾吉奧·桑切斯正給初二的學生上足球課。在他的指導下，學生們分成若干小組，學習繞桿、踢射。

課後，桑切斯笑著對記者說，他熱愛足球。從朋友那裡得知中國要引進足球外教，便毫不猶豫地報了名。來到這裏，他承擔每周8節的足球教學任務，每天還對該校初中男隊進行訓練，對提高學生們的足球水平充滿信心。「我認為踢球是一件快樂的事，學生就應該在綠茵場上享受運動的快樂。」

為全面推進校園足球教學、訓練和競賽體系建設，今年開始，荊州引進桑切斯、歐享尼奧和費爾南多三名西甲聯盟優秀教練，將國際先進足球理念和技術注入校園，以點帶面輻射荊州市中小學校，提升全市校園足球的教學水平。這也是湖北省校園足球歷史上首次出現外籍教練的身影。

從2015年起，荊州市教體局每年組織一批足球特色學校校長和體育教師參加國家級、省級校園足球培訓，並與湖北省足協簽訂省隊精英教練和明星運動員進校園輔導協議，將省隊退役運動員聘請到各學校擔任教練員。今年，又聘請了亞足聯、全國校園足球講師團為150名教師開展足球技能培訓。通過選拔測試的3名優秀校園足球教練員前往英國和法國學習先進足球理念，以引進與培訓結合，增強專業師資力量。

以賽促進 構建競賽體系

以賽促進是荊州市促進校園足球運動普及的有效嘗試。目前，荊州市各級各類學校基本都組建了校級、年級、班級足球隊，各縣市區教育（教體）行政部門則把校園足球列入年度體育競賽計劃，開展班級之間、年級之間、校際之間足球競賽活動，全市構建了「校際對抗賽」「縣級聯賽」「市級錦標賽」校園足球競賽體系，實行市、縣、學校三級整體聯動。

在濃郁的校園足球氛圍下，荊州市共有64所全國青少年校園足球特色學校。每年舉辦700多場次「校際對抗賽」和「縣級聯賽」，決出高中、初中、小學三個級別的50餘支隊伍、近1000名運動員參加荊州市校園足球錦標賽，讓青少年學生享受國際賽事體驗。

（中國體育報記者：鄒麗）