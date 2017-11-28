2017年11月28日19：30時，中國女排超級聯賽（2017-2018）第八輪天津渤海銀行女排與河北女排的比賽在天津人民體育館舉行，最終天津隊連勝三局3比0獲得比賽勝利。

河北女排隊長周淼：今天比賽我們打得可圈可點，但網口上的實力和對方還是有差距，經驗方面有待提高，回去再努力訓練。

河北女排球主教練張忠偉：首先祝賀天津隊收穫一場勝利，天津場館球迷氛圍特別好，比較熱情，比較文明，和天津隊比賽讓我體會到什麼叫強隊，有實力技術全面。

天津渤海銀行女排隊長陳麗怡：首先我們很開心取得本場比賽勝利，今天河北女排表現得非常好，防守非常拼。我覺得今後的比賽一場比一場困難，希望我們能腳踏實地打好每一場比賽。

天津渤海銀行女排主教練陳友泉：今天比賽雙方都發揮了自己的水平，河北隊作為年輕隊伍，比較有活力，充滿朝氣，值得我們學習。今天雙方的表現都為我們呈現了一場精彩的比賽。

戰報回顧：

2017年11月28日19：30時，中國女排超級聯賽（2017-2018）第八輪天津渤海銀行女排與河北女排的比賽在天津人民體育館舉行。最終天津隊連勝三局3比0獲得比賽勝利，三局比賽比分依次為25：14、25：15、25：12。

首局，天津隊派出主攻陳麗怡、李盈瑩，副攻王寧、王媛媛，二傳姚迪，接應楊藝，自由人劉立雯。河北女排則派出主攻周淼、趙嘉鈺，副攻張天宇、楊帆，二傳羅笑，接應藺潔，自由人許芸瑞。比賽開始，天津隊率先發球，河北隊四號位強攻造成打手出界，拿下首分。隨後，河北隊發球失誤，天津隊1比1扳平比分。本局開始階段，兩隊在發球環節都出現失誤，但天津隊依靠在進攻端的優勢，握有比分的優勢，比分變為8比3。隨後兩球，河北隊兩次進攻主動失誤，比分差距再次被拉大，河北隊請求暫停。本局中段，河北隊在進攻端的辦法仍然不多，反觀天津隊多點開花，天津隊仍握有較大的領先優勢，比分來到19比12。本局末段，天津隊小將李盈瑩的後排進攻連續得分，天津隊輕鬆獲得本局局點，本局最後一球河北隊自身主動失誤，天津隊25比14獲得首局比賽勝利。

次局，易邊再戰，雙方爭奪變得激烈，河北隊進攻有所起色，開局河北隊緊咬比分，雙方戰成6比5。隨後，天津隊開始發力，比分被拉開。賽至11比5，河北隊被迫請求暫停。暫停歸來，河北隊的進攻沒有較大改觀，實力更勝一籌的天津隊將比分差距逐漸擴大，比分來到19比10。本局最後階段，較大的比分差距使得河北隊無力回天，天津隊25比15輕鬆獲得第二局比賽勝利。

第三局，比賽伊始，天津隊便以6比0領先。隨後，天津隊牢牢掌握著比賽優勢，比分差距一度被拉大至12分。賽至17比5，河北隊請求暫停。暫停回來，比分差距並未被擴近。最終，天津隊毫無懸念以25比12獲得第三局比賽勝利。

天津女排隊員李盈瑩獲得本場比賽MVP。

下輪比賽，天津女排將在12月2日下午客場對陣北京女排。

（文字楊宇）