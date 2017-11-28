日期:11月28日，日本乒球名將福原愛10月13日誕下小千金「AIRA」以來，在Twitter、博客等SNS每天都分享當一名新手媽媽的心得，感慨要照顧女兒，自己和老公江宏傑都是一切從零開始學，雖然非常辛苦，但也樂在其中。日本體壇很多明星選手紛紛心疼她，給小愛送去了鼓勵。

日本媒體介紹，福原愛在中國台灣體驗了對於日本人而言非常新鮮的「坐月子」，丈夫也住進了月子中心，悉心照顧著母女倆。她在SNS透露：「在月子中心不僅好好休息了，而且學到了很多東西，對於照顧小寶貝的自信增強了。」回到家的福原愛開始了「新手媽媽的奮鬥日記」，她表示為了照顧女兒，自己變得吃東西神速起來：「我吃飯的時候彷彿是參加比快吃大賽！因為太用力了，感到挺累的。」稱飲食速度變得極快，而且睡眠不足。

福原愛在日本的一眾好友紛紛送來鼓勵和應援。摔跤女王吉田沙保里表示：「小愛，上眼皮要加油！（回應福原愛此前自曝半夜醒來發困的博客）」，她的同僚——里約奧運會銀牌得主吉村真晴則留言：「當媽媽果然不簡單！小愛加油吧！想快點見到AIRA。」11月1日迎來29歲生日的福原愛表示明年是自己20多歲的最後一年： 「想守護的家族成員變多了，期待自己的心境變化，明年一年我會全力以赴的！」

（Anemone）