日期:11月28日晚，2017-2018賽季中國女子排球超級聯賽結束了第8輪爭奪。A組江蘇中天鋼鐵3-0輕取河南銀鴿投資奪下第5場勝利，客戰的福建安溪鐵觀音3-1力挫四川連贏2場；B組山東體彩1-3不敵北京汽車無緣3連勝，二線陣容出戰的上海光明優倍3-2險勝雲南大學滇池學院力保不敗金身，天津渤海銀行3-0橫掃河北。

A組：江蘇中天鋼鐵3-0河南銀鴿投資

面對弱旅河南，衛冕冠軍江蘇主動變陣。新秀自由人臧倩倩本賽季第一次主打，唐寧雅擔綱接應，主攻張常寧、許若亞，副攻王辰玥、姜倩雯以及二傳刁琳宇也首發登場。儘管陣容有調整且第三局派上更多新秀，江蘇隊仍技高一籌，零封對手贏得第5場勝利，三局比分為25-13、25-11和25-14，河南慘遭7連敗。江蘇的接應唐寧雅斬獲15分，主攻張常寧拿下14分，副攻王辰玥進賬7分。河南得分最多的王紫晨貢獻8分，主攻蔡曉晴僅得4分。

四川1-3福建安溪鐵觀音

對壘鄭益昕和林莉領銜的福建，尚無勝績的四川女排雖敢打敢拼，無奈技不如人，激戰四局后1-3落敗，四局比分為18-25、26-24、11-25和16-25，福建贏得本賽季的第3場勝利。四川的副攻張曉雅斬獲16分，主攻蘇圍萍貢獻14分。福建4名攻手得分上雙，主攻張宇婷力奪15分，副攻鄭益昕和主攻林琳雙雙拿下14分，接應羅慧進賬13分。

B組：山東體彩1-3北京汽車

山東主場挑戰北汽1-3落敗無緣3連勝，四局比分為23-25、25-22、24-26和19-25。

山東的首發陣容為主攻錢靖雯、宋美麗，副攻孫汝晗、楊涵玉，接應孫傑，二傳梅笑寒和自由人王夢潔。北汽派出主攻劉曉彤、任凱懿，副攻張宇、沃帕特，接應劉夢瑤，二傳王晨和自由人王思敏。

首局6-8落後的山東在宋美麗的發球輪10-8反超，北汽利用劉曉彤的發扣重奪主動權12-10佔先。中局北汽稍佔上風，山東緊追不捨一直相持到23平。北汽憑藉沃帕特和任凱懿的突破連獲2分，25-23先下一城。

第二局5平后楊涵玉和孫傑接連扣球命中，山東10-6超出。北汽在錢靖雯的發球輪嚴重卡輪10-18落後。15-22落後的北汽局末強勢反撲追至22-24，山東穩住陣腳25-22扳回一局。

第三局8-12落後的北汽中局反撲追成13平，14平后更靠任凱懿和劉曉彤的突破17-14反超。山東扳成18平后，兩隊交替領先相持到24平，劉曉彤突破成功、任凱懿反擊一錘定音，北汽26-24險勝，大比分2-1超出。

第四局中局落後4分的山東靠錢靖雯的反擊追至18-20。北汽成功頂住對方反撲，在局末重奪主動權，終以25-19獲勝，3-1力克山東。

山東的接應孫傑拿下19分，主攻錢靖雯贏得13分，副攻楊涵玉收穫12分。北汽的主攻任凱懿獨攬26分，國手劉曉彤和外援沃帕特均貢獻18分。

上海光明優倍3-2雲南大學滇池學院

對陣尚無勝績的雲南，上海女排派二線陣容首發。啟用楊婕和顧欣蔚搭檔主攻，張鈺倩和金依帆聯袂副攻，劉哲寧擔綱接應，卞雨倩出任二傳，自由人王唯漪主打。儘管遭遇頑強抵抗被迫鏖戰五局，上海隊還是頂住了對方的反撲，3-2涉險過關贏得7連勝，五局比分為25-14、20-25、25-22、22-25和15-11。上海的兩主攻楊婕和顧欣蔚分別贏得26分和25分，接應劉哲寧斬獲18分，副攻張鈺倩進賬12分。雲南的主攻仲慧奪下24分，外援愛亞娜貢獻21分。

天津渤海銀行3-0河北

面對連敗的河北，盡遣主力的天津女排3-0橫掃對手，三局比分為25-14、25-15和25-12。天津4名攻手得分上雙，主攻李盈瑩獨攬19分，副攻王媛媛拿下13分，接應楊藝和主攻陳麗怡雙雙收穫10分。河北得分最多的周淼贏得12分。

女排超級聯賽第9輪比賽將於12月2日進行，遼寧廣電沙鷗和上海光明優倍輪空。A組八一深圳迎戰四川，福建安溪鐵觀音挑戰江蘇，河南銀鴿投資對壘廣東恆大；B組北京汽車遭遇天津渤海銀行，山東體彩和浙江嘉善西塘古鎮交鋒；雲南大學滇池學院對陣河北。 （高加索）