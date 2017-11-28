幾天前的北愛爾蘭公開賽決賽，中國00後天才顏丙濤在第一階段6-3領先且率先拿到賽點的情況下，被金左手馬克-威廉姆斯逆轉，遺憾沒能拿到個人第一個排名賽冠軍。

儘管未能改寫歷史，但至今還未滿18歲的顏丙濤已經打破了最年輕的排名賽決賽選手紀錄，而他還有機會在接下來的三次排名賽中去衝擊奧沙利文的最年輕奪冠紀錄。這個進入職業賽場僅一年半的中國天才，真的可以用前途無量來形容。

雖然輸掉這場決賽，半個斯諾克圈子仍給予了顏丙濤極高的評價。對手馬克-威廉姆斯盛讚不止，42歲的他幽默調侃自己拿到這個冠軍太幸運了：「等顏25歲時我已經退役了，這讓我很開心。」

而顏丙濤的心態也很好：「輸掉決賽不會影響到我的心態，只會讓我變得更自信，接下來的訓練會更加辛苦。接下來這個賽季還有很多比賽，我會更有信心，希望可以實現突破。」

繼續努力，實現突破，顏丙濤是這麼說的，也是這麼做的。這場決賽結束后不到24小時，謝菲爾德斯諾克學院（顏丙濤在這裏訓練生活）的一條推文就引爆了半個斯諾克圈。

「一回到學院，顏丙濤連家都沒回就又在練球了。」

原來這個天才不是吹出來的，剛打完一場拉鋸戰，英錦賽又接踵而至，顏丙濤沒有選擇片刻的休息，立馬投入到了訓練中，他的勤奮讓圈內前輩刮目相看。

檯球皇帝亨得利首先點讚：「這就是一個冠軍的態度。」世界台聯主席弗格森也轉發評論：「這是成為最佳的必由之路。」

連克希金斯、奧沙利文，成為最年輕的排名賽決賽選手，只用一年半時間就躋身TOP32，排名世界第27位，17歲的顏丙濤已經被公認為天才選手。我們把他形容為00後天才，但不可忽視的是，沒有任何天才能隨隨便便成功，顏丙濤的勤奮，他對斯諾克的態度，才是真正打動人心的。

顏丙濤9歲開始接觸斯諾克，堅定了走專業道路后，他曾經休學一年和父親蝸居北京，每天起早貪黑日復一日地學球。14歲轉戰職業，顏丙濤又是一個人獨自前往英國，在謝菲爾德學院接受最高強度最高水平的訓練。

算起來斯諾克這條路顏丙濤走了不過8年，他真的可以說是天賦異稟才走到今天的高度，只是這8年求學路里，外人看不到的東西太多太多。我們能看到的是，8年的勤學苦練，磨礪出了他的驚人球技和少年老成的心理。

人們總是把顏丙濤與丁俊暉相比，顏丙濤現在取得的成績，已經超過了同齡的丁俊暉，所有人都盛讚他將扛起中國斯諾克的大旗，中國斯諾克後繼有人了。

這個00后小夥子真的具備一切成為頂尖選手的條件，他的天賦，他的勤奮，他面對任何前輩都敢打敢拼的初生牛犢不怕虎的精神，他被形容為「17歲的身體里住著40歲靈魂」的成熟心理。

天才並不可怕，可怕的是天才比你還努力，顏丙濤就正在證明這一點。馬上顏丙濤就將開啟英錦賽的征程，他自己說過，要力爭打破偶像奧沙利文的紀錄。成為中國斯諾克新的明星，超越天才奧沙利文，顏丙濤真的有潛力做到。

本文來自頭條號「有馬體育」