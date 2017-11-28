以燭光守護勞工權益中央社 (2017-11-28 21:50)
多家航空業勞工28日晚間在勞動部前，出席由多個航空業工會發起的勞工團結晚會，與會者手上點起一盞燭光，象徵守護台灣勞工權益。中央社記者徐肇昌攝 106年11月28日
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上一則：航空業勞工抗議 盼終結過勞
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