航空業勞工抗議 盼終結過勞中央社 (2017-11-28 21:50)
大批航空業勞工28日晚間齊聚勞動部外，舉行「點起火把，照亮政府良心」勞工團結晚會，會中安排以火把點燃寫有過勞字樣的台灣圖像，象徵終結過勞。中央社記者徐肇昌攝 106年11月28日
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上一則：航空業勞工在勞動部前舉火把抗議
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