航空業勞工在勞動部前舉火把抗議中央社 (2017-11-28 21:50)
多個航空業工會成員28日晚間在勞動部外，舉行「點起火把，照亮政府良心」勞工團結晚會，與會民眾高舉火把，象徵點亮勞動部、守護勞工權益。中央社記者徐肇昌攝 106年11月28日
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