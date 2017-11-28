伏明霞退役之後，郭晶晶成為了中國跳水夢之隊當之無愧的領軍人物，在世錦賽和世界杯上多次奪冠，在04年雅典奧運會和08年北京奧運會中，郭晶晶都包攬了女子單人和雙人3米板冠軍，被譽為新一代的「跳水皇后」。

退役之後，頭頂奧運冠軍光環的郭晶晶與交往多年的霍啟剛結婚。霍啟剛是香港富豪霍英東的長孫，如今擔任霍英東集團副總裁。婚禮當天，三任香港特首、李嘉誠、劉德華、成龍、伏明霞等各界社會名流悉數到場祝賀。

郭晶晶的運動生涯可以用兩個字來形容：完美！因為在她巔峰的時期，完全統治著這個項目，幾乎拿到了所有的冠軍。而郭晶晶的婚姻生活也是十分令人羡慕的，因為她嫁入的不僅是超級豪門，她跟霍啟剛還是一對才子佳人。

但作為千億媳婦的郭晶晶，並沒有像一般的富豪太太一樣：全身都是名牌高價貨，出入由百萬豪車代步，成為一些高級會所和奢侈品店的超級VIP。婚後的郭晶晶顯得非常低調樸素，經常到平價小店吃飯、到平價商店買衣服、還在街邊檔為孩子買幾十塊錢的童裝，而自己的頭飾竟然也是5塊錢的。

郭晶晶能夠保持著勤勞質樸的優良傳統，跟她的出身有著很大的關係。郭晶晶出生於河北的一個普通家庭，她的父親是一名鐵路工人，母親也是一名普通工人，從小的生活並不富裕。俗話說：有其母必有其女。近日，郭晶晶的母親被拍到在一旁的路邊蹲地撿菜，但後來大家才知道她是在路邊攤買菜。很顯然，無論是千億媳婦郭晶晶，還是她的父母，都依然過著十分簡樸的生活。在這個人心浮躁與物慾橫流的社會，如此的生活態度是非常值得點讚的。

本文來自頭條號「來勝兄弟」