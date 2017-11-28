八一女排3人得分上雙 顏妮&袁心玥成各隊得分王北京新浪網 (2017-11-28 21:33)
技術統計
日期:11月28日消息，2017-2018賽季中國女子排球超級聯賽第八輪，遼寧女排在主場迎接八一女排的挑戰。兩支隊伍在排超元年都表現出了極強的競爭力，到目前為止都取得了六勝一負的好成績。本場比賽也是兩隊的小組頭名之爭，最終八一女排直落三局橫掃遼寧。
在個人數據方面，八一女排三人得分上雙。袁心玥攻攔出色砍下19分榮膺全場得分王，劉晏含轟下15分，主攻王雲蕗也有10分入賬，高意9分，周妤婕5分，接應歐陽茜茜4分，范琳琳替補登場的1分。遼寧女排同樣三人得分上雙，北長城顏妮收穫14分全隊最高，主攻李曼和段放都得到10分，接應王美懿得7分，主打一局半的副攻小將胡銘媛5分，副攻李璦彤表現不佳僅獲2分，劉丹和石冰彤都得到1分。
在隊伍數據方面，八一女排扣球43-44稍處劣勢，袁心玥扣球得到16分全場最高。在攔網方面八一女排以11-6領先遼寧女排，顏妮4個攔網得分全場最高。在發球環節，八一女排以9-2遙遙領先遼寧女排。在失誤方面兩隊都為對手送了13分。
（小黑）
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