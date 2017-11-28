時間穿梭回2017年初，在小威廉姆斯懷孕、阿扎倫卡產後事情不斷、莎拉波娃艱難重返賽場、科貝爾又完全不在狀態的局面下，西蒙娜小姐怎麼也沒想到自己將會在今年登上球后寶座，並且這一壯舉如過山車一般、千迴百轉，今天我們就來一同走進哈勒普的2017。

2017年初的羅馬尼亞姑娘傷病未愈，賽季開始哈勒普沒能找到最佳手感，她在澳網首輪兩盤不敵羅傑斯。來到三月邁阿密站的四分之一決賽中，哈勒普在手握髮球勝賽局的優勢情況下6-3 6（7）-7 2-6遭到孔塔逆轉，無緣半決賽，這樣的表現讓她的教練達倫·卡希爾相當不滿。

幾周之後，看到聯合會杯和斯圖加特站賽場上的哈勒普就像換了一個人，她的心理波動情況有了很大的轉變。在馬德里決賽中，哈勒普以兩盤擊敗梅拉德諾維奇，成功衛冕皇冠賽冠軍。而羅馬站也同樣闖入決賽的她因不慎扭傷腳踝，最終遺憾遭到斯維托麗娜逆轉，屈居亞軍。

紅土賽季熱身賽上的良好表現給了一向就擅長紅土的哈勒普更多信心，三年前，哈勒普就在羅蘭加洛斯闖入決賽，雖然最後將比賽拖入決勝盤，但還是距大滿貫冠軍有一步之遙。今年在各路好手都慘遭淘汰的局面下，哈勒普拒絕爆冷，一路闖進決賽，與她隔網相對的是首次躋身法網決賽名不見經傳的拉脫維亞小將奧斯塔彭科，顯然哈勒普又給自己施加了不小的壓力，面對小將的狂轟濫炸，哈勒普痛失好局，在6-4/3-0以及決勝盤率先破發3-1領先的情況下遭遇逆轉，讓全世界都為之惋惜，就這樣，哈勒普第二次與蘇珊朗格倫杯擦肩而過，也錯失了登上世界第一寶座的良機。

艱難走出法網陰影的哈勒普在溫網中表現不俗一路闖進女單1/4決賽，她與英國人孔塔相遇，結果先勝一盤的哈勒普在次盤距離勝利只有兩分的情況下遭到逆轉，原本再贏一場就能觸及世界第一又變得漸行漸遠。

轉戰硬地賽場，哈勒普在辛辛那提站中的表現讓人們再次對這位「90后」心疼不已，她在決賽中被時任世界第一穆古魯扎以6-0/ 6-1血洗，這是她第三次距離拿下比賽即能排名第一的局面，哈勒普在賽后無奈的笑著表示：「 或許是吧，但是我也不確定。我昨天說第三次要麼是個幸運的結果，要麼就是又一次經歷。（今天輸了）更多的分析這些（排名）讓我覺得很艱難，有可能是我有很大的壓力但是我都沒意識到，或者就是我打得很糟。但是我還在這（第二），我接下來還有機會（去拿到第一），或許有一天，第一會到來。」

來到美網，似乎對哈勒普的考驗依舊沒有結束，她在首輪就碰到因禁藥事件今年4月剛重返賽場的莎拉波娃，結果哈勒普再次不敵莎拉波娃，繼 2010年後再度止步美網首輪，賽后甚至有人用「厄運」來形容這位羅馬尼亞人的遭遇。

但哈勒普並沒有因此放棄，她在美網后整裝出發，怎麼也沒想到自己會在亞洲賽季完成登頂世界第一的夢想。在半決賽中她強勢復讎今年法網擊碎她大滿貫和世界第一夢想的奧斯塔彭科，打進了個人今年的第五個WTA決賽。26歲的哈勒普成為了自1975年WTA引入電腦排名系統以來首位達成這一成就的羅馬尼亞球員，也是WTA歷史上第25位女單世界第一。

這樣她在過去的52周里（WTA世界排名的計算周期），哈勒普在馬德里公開賽上成功衛冕，斬獲職業生涯第三座強制頂級賽冠軍；此外，她也獲得了法網、羅馬站和辛辛那提站亞軍，並且在溫網殺入八強。溫網之後，哈勒普成為了現任TOP10當中連續位列前十周數最長的球員。她在2014年1月27日首度躋身世界前十，迄今一直穩定在這一梯隊。

「這是最艱難的一年，卻也是最好的一個賽季。「年初形勢非常嚴峻，我受傷未愈，根本不相信自己還能去新加坡。但現在我已經入圍了，今天又成為了世界第一，我感到非常開心。現在我想暫時忘掉其他事情，好好享受當下，回味今年最開心的時刻。我沒有放棄，因為我相信我能做到，我已經很接近了，我就是一直相信我有機會，我有了今天，然後我把握住了。」

第四次入圍年終總決賽的哈勒普雖然在比賽中不敵沃茲尼亞奇，但因為普利斯科娃在半決賽不敵沃茲尼亞奇，這樣哈勒普在決賽前就鎖定年終第一的位置。2017的哈勒普就像是人生縮影一樣，跌跌撞撞起起伏伏，但她用自己的執著抒寫了歷史，成為了2017年最令人意想不到的球員之一。

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