▲杉林第八屆瓜瓜節週末登場，歡迎一起來享受美好田園樂趣，品嚐杉林瓜果好滋味。（圖／由主辦單位提供 , 2017.11.28）

第八屆瓜瓜節12月2、3日將在杉林區農會供銷部旁廣場盛大開幕！活動為期兩天，以嘉年華會結合農村體驗活動的方式，延續去年備受歡迎的「焢瓜樂」活動，帶你來焢窯，回味童年的懷舊鄉村記憶；還有植物盆摘親子DIY、瓜瓜創意雕刻展覽、田間採果樂、農產展售、限量免費瓜瓜美食品嚐、打卡、闖關、競賽送小禮之趣味週邊活動等，歡迎各方好朋友一同共襄盛舉，來享受美好的田園樂趣，及品嚐杉林瓜果的好滋味。

▲杉林第八屆瓜瓜節以嘉年華會結合農村體驗活動的方式，用焢窯的方式，回味童年的懷舊記憶。（圖／由主辦單位提供 , 2017.11.28）

農業局長蔡復進表示，杉林區地理位置得天獨厚，有月光山的屏障，讓杉林好水孕育當地的東昇、一品南瓜及絲瓜等優質瓜果。高雄市杉林區是「瓜的故鄉」，瓜果品質精美，口感絕佳，最具代表性的「紅孩兒木瓜」及「一品南瓜」全台知名，是喜歡美食的朋友們絕對不能錯過的品項，另外大宗瓜類農產亦包含有，胡瓜、絲瓜、苦瓜等，在農民辛勤的揮灑汗水下，今(106)年瓜果產量呈現正成長，較去(105)年豐碩，約增加1至3成，美味的瓜果由辛勞的汗水累積而成，更能凸顯其天然好味道。

「紅孩兒木瓜」指純樸的瓜農因為對菩薩的虔誠信仰而取名，紅孩兒是被菩薩收為金童，代表每顆紅孩兒木瓜都懷有瓜農感恩種植的心；「一品南瓜」早期只有杉林栽種，品質優良，不同一般的紅皮南瓜，一品南瓜呈現綠皮，吃起來口感超甜美。杉林的瓜除了食用之外，還可用來創作、雕刻，發展文創產業路線，今年將有廚師在現場表演瓜瓜果雕，並於現場展示供民眾觀賞，美食與藝術的結合，將可同步滿足視覺與味蕾的享受。

考量近年民眾對於食安問題的重視，今年活動將藉由系列田間體驗、導覽、品嚐、採買等活動導入認證標章(四章一Q)之安全農產予消費者，現場不僅提供有認證標章的瓜類產品供民眾焢窯，還有在地總舖師料理的限量美味瓜瓜餐供民眾報名登記享用，參加上述活動的民眾亦可獲得有認證標章的生鮮蔬果攤位購物優惠券。透過本次活動，希冀將杉林區生產的安全優質農產，推廣給更多朋友品嚐，更多活動詳情可上杉林區農會FB粉絲團查詢。