▲新竹縣長邱鏡淳(左)犧牲形象扮演「海狗」，配合如果兒童劇團演出以扶助弱勢。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.11.28）

新竹縣政府將與「如果兒童劇團」合作，於12月9日在文化局演藝廳演出《尋找燕心果》，預計將邀請新竹家扶中心等單位、共計250位弱勢偏鄉學童進劇場欣賞演出；代言人趙自強今（28）日現身縣政府簡報室，演出片段劇情，縣長邱鏡淳臨時軋一角演「海狗」，為了扶助弱勢逗趣犧牲演出。

▲「水果奶奶」趙自強(右二)與故事中的燕子母子檔一同出席新竹縣政府。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.11.28）

「水果奶奶」趙自強與故事中的燕子母子檔一同出席縣府的主管會報，當場表演部分故事內容；趙自強表示，如果兒童劇團於2000年創立，取名為「如果」， 代表著無限可能之意，經營理念為保持「一顆為孩子跳動的心」、「精實團隊，與時並進」、「跨界合作，國際交流」及「卓越藝術，深耕文化」，堅持呈現最好的表演藝術，陪伴孩子度過最溫馨快樂的童年，撒播藝術的種子，培養具有藝術內涵的新世代。

文化局指出《尋找燕心果》獲文化部文學跨界推廣專案補助，劇目改編國家文藝獎得主鄭清文老師的代表性童話作品「燕心果」與「天燈．母親」，期望以奇幻的方式呈現在地的故事，敘說本土童話，增進孩子們對故鄉、土地的關懷，傳承臺灣文化敦厚質樸的特質，並延續「台灣最美的風景是人」的精神。

▲新竹縣長邱鏡淳(左)童心未泯，被水果奶奶趙自強的故事逗得哈哈大笑。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.11.28）

如果兒童劇團每年會創作兩齣年度大戲，至今已製作三十四檔，發展中小型教育劇場，並受邀參與製作兒童電視節目、出版兒童戲劇書籍等，提供具教育性、娛樂性、文學性及藝術性的優質作品，廣受觀眾好評，並「教育性、娛樂性、文學性、藝術性」的作品，以完整的故事文本、精緻的舞台美學、藝術的文化質感，開啟孩子無邊的想像力和豐富的創造力。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，劇情中燕子幫助了海狗，就像現實中，我們幫助弱勢團體一樣，藉由善心協助，讓弱勢孩子同樣有享受藝術薰陶的機會。