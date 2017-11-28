▲大高雄地區騙地開花，全案依刑法詐欺罪移送高雄地方法院檢察署偵辦。（圖／高市 警局提供, 2017.11.28）

「先生，你購買產品，匯款操作錯誤，設定成分期付款、轉帳失敗」等說詞，利用網路入侵購物網站與拍賣平臺賣家的訂單系統，竊取買家個人資料與交易明細，誘騙被害人至ATM修正匯款，再以傳統ATM操作手法，使其在不知情下，依指示轉帳並交付財產，「我是阿美啦。最近手頭有點緊，不知道可不可以跟你周轉現金」等，假借親友名義行騙。相信很多民眾都有碰過「網路購物詐騙」、「猜猜我是誰」等型態，因歹徒創造維妙維肖的情境，經常詐騙民眾得逞。

於26日起至29日止，短短四日，犯嫌透過上述詐騙手法，派遣提款車手，於超商、銀行及郵局等地持提款卡提領15名被害人遭詐騙現金，鳳山分局接獲報案後，即組成專案小組，據以偵辦。

經警方調查發現，為張姓犯嫌駕駛其所有之自小客車，搭載另一蔡姓嫌疑人及一不詳姓名男子前往提款，鳳警見時機成熟，專案小組於19日持搜索票前往行動，並於19日13時40分許在鳳山區安寧街上逮捕張嫌，當場查扣手機1支、犯罪使用交通工具自小客車鑰匙1只等證物，另於27日16時30分，在前金區中正四路上拘提犯嫌蔡姓嫌犯。

警方了解後，張姓嫌犯為蔡姓嫌犯男友之兒時玩伴，進而結識，而該4日內行騙金額竟高達新台幣125萬9,323元，除此之外，更在大高雄地區騙地開花，俟他分局清查後再行移送，經詢張等2嫌後，全案依刑法詐欺罪移送高雄地方法院檢察署偵辦。