▲史蹟資料館。（圖／嘉市府提供，2017.11.28）

嘉市史蹟資料館獲頒文化部古蹟管理維護評鑑優等肯定，28日市務會議轉陳獎座予市長涂醒哲，和大家一起分享獲獎喜悅與努力成果。繼102年獲獎，今（106）年度原嘉義神社暨附屬館所經文化部肯定，再次榮獲古蹟歷史建築管理維護評鑑獎勵優等獎。全台僅七處獲獎，展示在地歷史文化資訊。

創建於昭和18年的史蹟資料館，「書院造」日本式建築優雅細緻，原為日治時代嘉義神社附屬的齋館及社務所，木造建築散發濃厚日式情懷。館內展示在地歷史文化資訊，是瞭解嘉義歷史的最佳處所。

87年定為市定古蹟，105年更新古蹟館舍軟硬體設備，提升防災設備、增設無障礙設施，並新增多媒體影音、模型、語音故事等體驗式參觀內容，不僅精彩重現諸羅城三百多年來歲月風華，還新增特展區及文創商品販售區。原本荒蕪雜亂的後院也隨之搖身一變，化身美麗的日式景觀庭院，令人驚豔不已。

市長涂醒哲表示，史蹟資料館一向是觀光熱門景點之一，再次獲獎對於市府團隊是極大肯定及榮耀，對同仁及志工來說，都是很大的鼓勵，是嘉義市古蹟歷史建築管理維護之表率。歡迎到史蹟資料館，來趟充滿藝術人文的知性與懷舊之旅。