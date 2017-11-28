▲張學良故居兩岸三館交流，發表「清泉藝術之森」地景藝術。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.11.28）

「2017第8屆張學良故居兩岸三館交流年會」12月2日將於新竹縣五峰鄉清泉部落張學良文化園區舉辦，新竹縣政府結合「清泉藝術之森」揭幕發表，加深張學良將軍的生活回憶及原鄉藝術家的創作，縣長邱鏡淳攜手兩岸三館，透過張學良史蹟及原鄉藝術文化，活化舊有之公署廳舍環境，塑造清泉獨特的風華內涵，彰顯多元民族文化的融和與發展。

▲「清泉藝術之森」揭幕發表，彰顯多元民族文化的融和與發展。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.11.28）

邱縣長舉出，清泉部落展現多元族群文化丰采，不但是原鄉部落，更隨著潺潺河水，吟唱出張學良幽禁、三毛隱居、丁松青神父傳愛的歲月之歌，今年適逢第8屆張學良故居兩岸三館交流年會由新竹縣政府主辦之際，邀請藝術家用創作向世人傳達清泉山水、人文、風情之美。

「清泉藝術之森」由國際藝術大師林舜龍最新作品「森之蛹」與八位在地藝術創作者陳鳳嬌（織布）、王永祥（竹藝樂器）、張晟（手繪）、張芝綾（藤編）、田祐瑄（複合媒材）、陳文成（裝置藝術）、施英輝（彩繪玻璃）、風青揚及錢雪梅（傳統編織、串珠展示）一起共生共創；此區域約一公頃原屬警察宿舍、派出所等機關用地，經調整、整修，獲資源挹注，提供藝術家駐村，傳達長長久久的藝術創生，以藝術創作之名，帶領所有來到藝術之森的朋友們進入藝術的世界。

▲「清泉藝術之森」由國際藝術大師林舜龍最新作品「森之蛹」與八位在地藝術創作者共創。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.11.28）

張學良文化園區的成立，是為重現張學良幽禁清泉時期的歷史意義，1946年張學良與時任祕書的趙一荻被祕密送到這裡，直到1957年才奉命離開，2014年在原址重建張學良故居，並將2008年所建的館舍改為「原住民族館」，整合命名為「張學良文化園區」；兩岸三館包括有「新竹縣張學良文化園區」、「瀋陽張氏帥府博物館」與「西安事變紀念館」。