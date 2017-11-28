一、策略概述

在1900點附近做空j1805，預計目標1700附近止盈，2000左右止損，方案持有時間為1個月，若短期盈利較大或其他遇突發性事件可提前終止方案，平倉離場。

二、因素分析

1、嚴格的環保限產

11月2日，山西省發佈調度令，要求各市要嚴格落實應急減排措施，嚴格執行採暖季工業企業錯峰生產與運輸、工地停工等要求，堅決降低大氣污染物排放。要加強應急減排措施的監督檢查，確保應急預案落實到位，對未按要求落實應急響應措施的責任單位、責任人實施嚴肅問責。調度令要求各市在11月4日—7日期間啟動不低於橙色級別的預警。

11月2日，陝西發佈的《陝西省2017年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，以顆粒物整治為重點，把壓煤減排、提標改造、錯峰生產作為主攻方向，把有效應對重污染天氣作為重要突破口，集中抓好重點區域（以西安為代表的關中城市群，兼顧陝北、陝南地區）、重點領域（散煤、「散亂污」企業）、重點時段（採暖期）、重點行業（火電、供熱、建材、煤化工、石化、煉焦、有色、鋼鐵等）等方面大氣綜合治理，全面完成國家大氣環境質量考核約束性指標，即到2017年底，全省可吸入顆粒物（PM10）平均濃度達到80微克/立方米。

11月3日，太原市從11月起實施工業企業錯峰生產。太原市是我國北方重要的能源重化工基地，同時也是京津冀大氣污染傳輸通道「2+26」城市之一。今年採暖季，該市取清潔供暖改造、工業污染整治、工業企業錯峰生產等多項措施積極防治大氣污染。其中，鋼鐵企業按照污染排放績效水平實施限產，焦化企業通過延長結焦時間實施限產，鑄造企業按燃料類別實施停產。

11月7日，臨沂市制定行業企業冬季錯峰生產實施方案。臨沂江鑫鋼鐵有限公司、臨沂三德特鋼有限公司等鋼鐵企業按《山東省鋼鐵企業採暖季錯峰限停產指導意見》執行。山東臨港有色金屬有限公司、臨沂金海匯科技有限公司、山東鑫海科技有限公司、山東球磨鑄鐵管有限公司參照我省鋼鐵企業錯峰限產停產比例要求，限停產50%，以高爐、礦熱爐生產線計。萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司迴轉窯球團生產線，限停產50%。

2、焦煤庫存上升，焦炭鋼廠可用天數持續增加

由於下游需求受到抑制，全國煉焦煤庫存處於上升階段，進口焦煤港口庫存也緩慢上升。國內大型鋼廠噴吹煤、煉焦煤可用天數處於近幾年較高位置，焦炭可用天數創2014年8月以來新高。隨著環保限產的嚴格執行，各地紛紛出台限產細則。環保逐漸對局部地區發力，整體需求呈下降態勢，未來庫存短期內難以消化。

3、下游鋼廠焦煤、焦炭需求不容樂觀

今年8月底開始，高爐限產檢修開始大幅度增加，現檢修率高於往年冬季。開工率季節性下滑至71%，創2013年以來開工率新低。根據往年經驗，高爐開工率有望進一步下降，鋼廠對焦煤、焦炭需求必然放緩。

綜合現有庫存與嚴格環保限產，國內煉焦煤市場穩中偏弱，山西、河北、江蘇等地紛紛下調煉焦煤價格50-100元。獨立焦化廠開工率上周大幅下行，煉焦煤庫存也出現大幅下降，獨立焦化廠主動去庫存現象明顯，目前來看，鋼廠焦化廠和獨立焦化廠煉焦煤庫存均有進一步主動去庫空間，現貨價格仍有下跌動力。鋼廠及焦化廠焦炭庫存持續走高，而高爐開工率不斷走弱，焦炭現貨價格承壓，高爐開工率還有進一步下行空間，焦煤、焦炭現貨價格仍具下行動力。

三、風險提示

1、環保限產政策出現鬆動

2、取暖季異常低溫

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