新華社北京11月28日電（記者高敬）瀾滄江-湄公河環境合作中心28日在京成立。這將推動瀾滄江－湄公河區域六國生態環境保護合作，促進可持續發展。

環境保護部副部長黃潤秋在成立儀式上說，瀾滄江－湄公河國家同屬發展中國家，面臨著相似的經濟發展與環境保護問題，分享環保經驗、改善環境質量、促進各國可持續發展是大家共同的目標。

他表示，未來依託瀾湄環境合作中心，瀾湄國家將共同做好環境合作頂層設計，積極開展《瀾滄江－湄公河環境合作戰略》編製工作；推動區域環境政策溝通與對話，開展務實項目合作，圍繞優先合作領域，實施「綠色瀾湄計劃」旗艦項目；逐步形成區域合作新模式，為區域合作提供全方位的智力支持。

柬埔寨駐華大使西索達表示，相信瀾湄環境合作中心將扮演區域可持續發展的助推器，推動瀾湄生態環境保護合作和環境政策對話平台的建立，並提升東盟國家和中國的全方位合作。