夜盤開盤 黑色系領漲北京新浪網 (2017-11-28 21:02)
【夜盤開盤 黑色系領漲】焦炭、焦煤、動力煤分別高開0.5%、1.4%、0.3%；螺紋鋼、熱軋卷板、鐵礦石分別高開0.7%、0.7%、0.4%。
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