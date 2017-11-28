華泰期貨：逢高做空鐵礦石1801合約北京新浪網 (2017-11-28 21:02)
邏輯：
受到鋼企限產以及查處汽運超載等因素的影響，10月份以來鋼企日均礦石採購量較十一節前下降明顯，節后鋼企日均礦石採購量為265萬噸，較節前一個月日均採購水平減少26萬噸。
圖1：近年鋼企疏港量以及外礦庫存可用天數變化（萬噸，天）
數據來源：鋼聯資訊，華泰期貨研究所
疊加節后澳洲巴西發往中國的礦石數量以及海外礦石到貨量均有明顯增加，共同導致港口礦石庫存錄得連續三周攀升，當前庫存水平突破1.37億噸，再度逼近歷史高位。此外，鑒於力拓、必和必拓三季度發貨量均不及預期，因此預計四季度大礦山發貨量仍有顯著增量，進而構成國內礦石供給過剩預期。
圖2：近年澳洲巴西向中國鐵礦石發貨量（萬噸）
數據來源：鋼聯資訊，華泰期貨研究所
風險點：
鋼企限產不及預期。
圖3：礦石期現價差（元/噸）
數據來源：WIND，華泰期貨研究所
操作：
460-480區間入場，400-420區間止盈，500-520區間止損。
華泰期貨
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