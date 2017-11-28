？？？？大連港集裝箱碼頭正式「合三為一」 。 趙光輝 攝

中新網大連11月28日電 (記者 楊毅)「大連集裝箱碼頭有限公司揭牌儀式」28日晚在遼寧大連舉行，大連港三家集裝箱碼頭公司正式「合三為一」。整合后的大連集裝箱碼頭有限公司由大連港集團、新加坡港務集團、中國遠洋海運集團和日本郵船株式會社四大港航企業經營人共同出資組建，總投資101.9億元人民幣，註冊資本34.8億元人民幣。

自1996年起，大連港先後與上述三家碼頭經營人及航運企業開展合作，分別成立大連集裝箱碼頭有限公司、大連港灣集裝箱碼頭有限公司與大連國際集裝箱碼頭有限公司三家專業化集裝箱碼頭公司。隨著全球航運企業聯盟化、集裝箱船舶大型化趨勢的不斷加快，為整合碼頭資源、降低運營成本，大連港經與各股東方協商，最終確定以股權整合的方式對原有三個集裝箱碼頭公司進行合併。

作為吸收合併的主體，新成立的大連集裝箱碼頭有限公司整體吸收合併另外兩個集裝箱碼頭公司的全部資產、負債、權益及業務，大連港灣集裝箱碼頭、大連國際集裝箱碼頭兩家公司被註銷。而此次採用的股權整合模式也開創了全國港口股權整合之先河。

整合后的大連集裝箱碼頭有限公司岸線總長度為5759米，最大水深17.8米，順岸布置18個專業集裝箱泊位(目前14個已投入使用)，其中可掛靠20萬噸級集裝箱船舶的深水泊位5個；擁有集裝箱岸橋35台，堆場面積293.5萬平方米，成為中國北方規模最大的專業集裝箱碼頭之一。

通過整合，大連集裝箱碼頭有限公司對大連港大窯灣南岸集裝箱碼頭資源實施統一管理和運營。整合后的大連集裝箱碼頭有限公司也將實現全域操作系統的統一，利用信息化手段對集裝箱碼頭的生產計劃和作業信息進行採集、加工、共享、應用和管理。

大連集裝箱碼頭有限公司總經理黎曉光表示，新公司的運營將對加快港口發展新舊動能轉換、做強做優港口主業、開創對外開放發展新格局具有重要意義。大連集裝箱碼頭有限公司將進一步提高船舶保班率、作業效率，為世界各地客戶提供更加優質的服務。(完)