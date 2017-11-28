中新網南京11月28日電 (張文絞)得益於人們消費觀念和生活方式的變化，中國居民消費升級正步入快車道。

11月28日，國家金融與發展實驗室和蘇寧金融研究院聯合發佈了《中國居民消費升級指數報告》。

報告顯示，自黨的十八大以來，中國居民消費升級發展水平穩步提升，全國居民消費綜合指數從2012年的0.341上升至2016年的0.363，年均增速約1.58%。

具體來看，全國居民消費升級綜合指數表現在四個方面。

一是經濟基礎不斷增強，結構持續優化。報告顯示，2012年至2016年，全國人均GDP年均增速達到7.78%。

二是宏觀層面居民消費升級形勢向好。2012年至2016年，全國人均社會商品零售總額由1.55萬元人民幣提高至2.40萬元，年均增速高達11.6%。

三是實物類與服務類消費升級態穩健。具體來說，食品衣物、耐用消費品、通信服務等門類的各項細分指標普遍都有不同程度的提升，交通運輸類服務與文化和旅遊兩大類的分項指標總體表現較好。

四是線上零售蓬勃發展，消費業態不斷進步，主要表現為人們對生活品質、休閑娛樂和身心健康的愈發看重。

從地域上來看，2016年全國31個省區市由於地區間經濟發展水平和商業布局的巨大差異，導致居民消費升級水平的區域差異也十分明顯。

報告顯示，北京、上海、浙江、江蘇作為發達地區的代表，處於居民消費升級水平的第一陣營，四省市的消費升級水平遙遙領先。天津、廣東、福建、山東四省市緊隨其後。其他省市中，西部地區、東北地區普遍落後於中部地區。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍表示，除少數發達地區外，中國大多數地區居民消費升級水平不高，升級潛力較好。

值得注意的是，中國消費升級的加速，離不開消費信貸的支持。從實際情況來看，互聯網金融消費發展，已成為居民消費升級的重要推動力。

據不完全統計，目前，國內已有數千家互聯網金融公司在消費金融這一藍海進行博弈。

國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，建立現代金融體系，要堅守服務實體經濟初心，推動直接融資和間接融資均衡發展，構建科學合理的監管架構，建設開放型經濟體。

南京大學-牛津大學金融創新研究院院長李心丹認為，利用金融科技，可以應對消費金融痛點，促進消費升級。

因此，消費金融要了解用戶，細分消費需求，構建高客戶體驗的產品和服務體系，應對非理性消費需求導致的問題。(完)