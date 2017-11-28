一、行情回顧

受環保限產及煤礦安全檢查的影響，整個黑色系受牽連，而焦煤也不能倖免地經歷了「黑色九月」，主力合約1801單月跌幅達到21.4%。進入10月份，隨著前期因「十九大」限產煤礦的陸續復產，供給面稍有改善，但焦化廠受環保限產壓力，加之自身出貨困難，利潤一度被擠壓，對焦煤採購積極性不高，10月份走出一波寬幅震蕩行情。進入11月，特別是本周內，由於前期利空因素逐漸被盤面消化，在唐山限產不及預期的提振下，焦煤強勢反彈，盤麵價位達到9月下旬以來的最高點。

現貨方面，受供給偏緊的影響，即使在需求一直下行的情況下，現貨一直高位平穩運行，現貨價格較盤面大幅升水。需求方面，焦化廠和鋼廠由於受採暖季限產影響，焦炭庫存持續走高，特別是焦化廠由於利潤被擠壓，對焦煤採購意願較弱，但是隨著國內焦炭現貨價格的持續走低，港口外貿開始活躍，部分貿易商有補庫需求，詢貨積極性逐漸提高。供給方面，受限產和安全檢查影響，國內煉焦煤產量自今年6月份以來一直處於下滑階段，進口量雖然有小幅提高，但仍存在供應缺口，隨著節后限產高爐的復產，供應缺口將進一步擴大。

圖1：JM1801盤面走勢

圖2：焦煤現貨走勢

數據來源：Wind，中信建投期貨

二、焦煤基差及合約價差

圖3：焦煤期現價格及基差變化（元/噸） 圖4：焦煤1-5合約價差變化（元/噸）

數據來源：Wind，中信建投期貨

焦煤主力合約JM1801與主焦煤（A<10.5%，V：20-24%， S<1%，G>75%，Y：12-15，Mt：8%，呂梁產）最新基差為282.5元，兩個月以來，基差一直在不斷擴大，環保限產疊加需求淡季，焦煤1801合約嚴重貼水。J1805與J1801的最新價差為22元，10月19日開始，市場由反向市場過渡至正向市場，兩合約價差由負轉正，後期隨著主力合約的移倉換月，主力合約由1801過渡到1805后，由於5月為需求旺季，偏離的基差將逐步修復，這從歷史數據也可以得到驗證。

三、焦煤庫存

圖5：焦煤鋼廠和焦化廠庫存 圖6：焦煤港口庫存和鋼廠可用天數

數據來源：Wind，中信建投期貨數 數據來源：Wind，中信建投期貨

庫存方面，焦化廠焦煤庫存從9月份后開始不斷下降，至11月10日，國內獨立焦化廠（100家）庫存為696萬噸，庫存下降160噸。國內鋼廠焦煤本月庫存834萬噸，較9月末增加42萬噸，較10月末下降10萬噸。港口庫存較10月份有小幅上升，從歷史數據來看，港口庫存仍處於偏低水平。後期來看，隨著產量下降，焦煤庫存將進一步下降。

四、結論

焦煤現貨價格一直高位平穩運行，期貨盤麵價格貼水較大，現貨價格後期將會有力支撐期貨價格。從上游市場來看，前期由於供給側改革，部分地區煤炭市場出現了短缺，進而發改委出台保供穩價措施，但隨著煤炭市場產業整合的不斷深入，疊加大型企業產能釋放不及預期，目前煤炭市場依舊存在供需缺口，未來，在先進產能緩慢釋放的背景下，煤炭供應缺口或有縮減，但這將是一個較為緩慢的過程，由此可見，未來煤炭價格仍有上升的空間。從下游市場看，環保限產已經成為常態，其利空邏輯逐步被市場所消化，後期繼續炒作環保限產的可能性不大。鋼廠利潤一直處於高位，其開工意願強烈，隨著年後高爐開工率的有效釋放，焦炭需求勢必大幅上升，焦炭價格也將跟隨上漲，從而將帶動焦煤的需求和價格同步上漲。

中信建投