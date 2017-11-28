新華社北京11月28日電 題：「推動協商民主大踏步向前邁進」——部分在京全國政協委員參觀「砥礪奮進的五年」大型成就展

新華社記者崔靜

「展覽太豐富了，不僅展現了五年來人民政協在推進協商民主建設方面取得的顯著成果，也為我們在新時代畫出最大同心圓、形成最大向心力積聚了信心。」站在「砥礪奮進的五年」大型成就展展廳內，全國政協委員、財政部會計標準戰略委員會委員張連起說。

28日下午，近200名在京全國政協委員走進北京展覽館，參觀「砥礪奮進的五年」大型成就展，在感受黨的十八大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革的同時，還以親身經歷向身邊的參觀者和媒體記者解讀人民政協作為協商民主重要渠道和專門協商機構，緊扣黨和國家中心任務履行職能的擔當作為。

在「堅持中國特色社會主義政治發展道路推進國家治理體系和治理能力現代化」展區，一張張全國政協委員進村入戶、與貧困戶促膝交談的照片，將全國政協委員、國務院扶貧開發領導小組專家諮詢委員會主任范小建的思緒帶回到半年前。

今年3月至7月，全國政協6位副主席親自帶隊，100多位全國政協委員和50多位專家組成44個調研小組，圍繞「實施精準扶貧中存在的問題和建議」這一主題，壓茬開展兩輪監督性調研，把脈、診斷、開方環環相扣，調研、協商、監督相互貫通。調研小組共梳理出5大方面、14類問題，並提出一系列意見建議供中央決策參考。

「黨中央、國務院對我們的調研報告高度重視，報告中提出的很多意見建議被有關部門採納，為助力脫貧攻堅發揮了積極作用。」范小建說。

「人民政協是國家治理體系的重要組成部分，要適應全面深化改革的要求，以改革思維、創新理念、務實舉措大力推進履職能力建設，努力在推進國家治理體系和治理能力現代化中發揮更大作用。」紅色展板上，習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立65周年大會上的一段講話格外醒目。

按照這一要求，人民政協在推進理論創新、制度創新、工作創新上積極探索實踐。全國政協通過搭建協商平台、創新協商載體、增加協商密度，形成了以全體會議為龍頭，以專題議政性常委會議和專題協商會為重點，以雙周協商座談會、對口協商會、提案辦理協商會等為常態的協商議政新格局。

展廳內，人們點一點觸摸屏，就能聽到全國政協十二屆一次會議至五次會議的大會口頭髮言錄音；用手機掃一掃二維碼，就能查閱雙周協商座談會的現場照片和音視頻資料。一張張圖片，一段段視頻，讓全國政協委員們深感親切、振奮。

「我們的協商民主是實實在在的，既可以最廣泛地聽取社會各界意見，又可以集中力量辦大事，彰顯了中國特色社會主義政治制度的優勢。」已連任三屆全國政協委員的北京外國語大學藝術研究院院長孫萍說，「我們將在新時代不負使命、再接再厲，用智慧和實際行動助推經濟發展、社會進步和民生改善，推動社會主義協商民主大踏步向前邁進。」