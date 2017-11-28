簡述：受現貨價格支撐的影響，雞蛋走勢強勁。但是隨著期貨價格升水現貨，並且蛋價高企，供應充足，雞蛋具備做空的價值。

一、行情回顧

圖表1：大連商品交易所雞蛋期貨JD1801合約價格走勢圖（單位：元/噸）

資料來源：文華財經，金石期貨研究所

受現貨價格升水的影響，大連商品交易所（DCE）雞蛋期貨主力JD1801合約今年以來一直呈現震蕩上行的走勢。截止11月17日，大連商品交易所（DCE）雞蛋期貨主力JD1801合約報收於4407元/半噸，相較9月中旬的低點上升387元/半噸，上升9.63%。

技術上來看，雞蛋仍然延續震蕩上行的走勢，但是前期4500元/半噸整數關位的壓力較大，因此技術上來看，雞蛋期貨存在回調檢驗前期支撐的需求。

二、因素解讀

1．現貨價格走弱，雞蛋期貨承壓

圖表：雞蛋現貨、期貨價格走勢圖（單位：元/500千克）

資料來源：WIND資訊，金石期貨研究所

雞蛋現貨價格近期呈現調整的態勢。與11月10日相比，主產區雞蛋均價小幅下跌0.02元/斤，主銷區均價累計上漲0.02元/斤。貿易監控顯示，本周收貨較為容易，走貨偏慢，貿易狀況整體惡化，貿易商庫存偏低，但較上周有小幅回升，貿易商看漲預期轉為穩中看跌，其中西南與中南地區看跌預期較為強烈。

受此影響，國內雞蛋現貨價格走低客觀上對雞蛋期貨價格產生了壓製作用。從兩者走勢來看，目前期現價格走勢有所背離，期貨價格明顯強於現貨價格，因此我們認為後期在現貨價格的帶動下，雞蛋期貨價格或將出現一定幅度的回落。

2．供給壓力增大，雞蛋價格承壓

從芝華數據可以看出，目前蛋雞存欄繼續環比增加，雞齡結構顯示「兩頭增中間減」即後備雞和即將淘汰雞佔比均有增加，而主力產蛋雞佔比下降，表明目前養殖高利潤情況下，養殖戶補欄積極性上升，淘汰積極性下降，這意味著後期供應下降幅度或低於之前預期。再加上今年9月季節性下跌之後雞蛋現貨價格持續堅挺，或有貿易商和需求企業著手補庫，這同樣會壓制後期春節前現貨價格上漲幅度。綜上所述，我們傾向於預計1月現貨價格或難以突破9月高點。

3．市場情緒不利，延緩蛋雞淘汰

本周雞蛋現貨持續穩中調整，符合我們之前預期，與2012年現貨價格同期表現頗為一致。期價表現由前期的近強遠弱轉為近強遠弱，主要源於現貨價格表現疲弱，使得市場擔心年前養殖戶延遲淘汰，會延緩年後雞蛋供需改善進度。

4．需求相對疲軟，雞蛋價格支撐有限

雞蛋的需求具有一定的季節性，通常情況下在春節、中秋、國慶期間，由於餐飲消費的增加而會出現增加的態勢，但是在平常的時候，雞蛋的消費則相對有限。從目前的情況來看，進入十一月份，距離傳統的春節和元旦假期還有一段時間，潛在的消費旺季並沒有被釋放。而在目前的情況下來看，由於雞蛋的價格偏高，導致了需求有所抑制，雞蛋的需求難以釋放，進一步對雞蛋的價格產生壓制。

三、後市預測

綜上所述，偏低的現貨價格拖累了雞蛋期貨價格的上漲；由於利潤較高，雞廠淘汰老雞較慢，導致雞蛋供應增加；需求旺季還沒有到來，並且偏高的雞蛋價格進一步抑制了需求。基於上述判斷，金石期貨一隊認為目前的雞蛋期貨價格已經被高估，具備做空的價值。

因此，近期期貨準備在雞蛋主力JD1801合約做空，入場區間為4300-4450元/半噸，止損區間為4450-4600元/半噸，止盈區間為4000-4300元/半噸。

金石期貨