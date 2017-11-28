中證網訊（記者 高曉娟）為推動轄區上市公司進一步做好投資者關係管理工作，加強與廣大投資者的溝通聯繫，切實提高上市公司透明度和治理水平，11月28日下午，寧波證監局、寧波上市公司協會等聯合舉辦「寧波轄區上市公司投資者網上集體接待日」活動。轄區68家上市公司董事長、總經理、財務總監和董事會秘書等190多位高管人員參加本次活動。

寧波證監局副局長王章明指出，保護投資者合法權益是證券監管工作的重中之重。寧波證監局一直以來堅持「依法、全面、從嚴」的監管理念，牢牢把握住保護廣大投資者合法權益這一根本使命，始終將投資者保護放在監管工作的首位，並貫穿於上市公司監管的各業務環節。今年以來，寧波證監局繼續推進轄區上市公司加大網站與投資者交流平台的建設完善，為構建上市公司與投資者的互信、和諧、合作關係打造最基本的條件；堅持以問題和風險為導向，從嚴打擊各類信息披露亂象，規範引導併購重組行為，加強業績承諾履行監管，著力於打造寧波上市公司規範、誠信的品牌；積極推動上市公司健全公司治理，優化投資回報機制，督促上市公司大股東、董監高切實盡職履責，嚴格落實股份減持規定和預披露制度，不斷提升投資者保護工作質量與水平。

王章明指出，本次上市公司投資者網上集體接待日活動，既是寧波證監局今年推進上市公司投資者關係管理的重要工作之一，也是深入學習貫徹落實十九大和全國金融工作會議精神、進一步提升上市公司質量的具體舉措。同時，王章明對寧波轄區上市公司就投資者管理工作提出三點要求：第一，轄區各上市公司要清晰地認識到投資者保護工作的重要意義，不斷優化投資者回報機制，切實維護廣大投資者的知情權、參與權和監督權，努力構建和諧的投資者關係；第二，各上市公司要認真履行信息披露義務，在遵守各項法律法規規定的信息披露要求外，也要增強以投資者需求為導向的自願性、主動性信息披露意識，提升上市公司透明度；第三，各上市公司要切實加強投資者關係管理，以多種形式暢通與投資者的溝通渠道，為投資者行使合法權利提供保障。

本次交流活動，上市公司高管就公司治理、發展戰略、經營狀況、可持續發展等熱點問題與廣大投資者進行「一對多」形式的在線互動交流，其中海天精工、激智科技、日月股份、太平鳥、天龍股份、奇精機械、鎮海股份、華瑞股份、聖龍股份、美諾華、大豐實業、江豐電子、君禾股份、旭升股份、中大力德、創源文化16家公司在現場參加網上交流活動，其餘52家公司採用網路遠程方式在本公司進行在線溝通與答題。

根據後台數據統計，今天的交流活動中，來自全國各地的投資者共向寧波上市公司提問3113個，各上市公司共回答問題2765個，答覆率89%，充分實現了上市公司與投資者的良好互動。