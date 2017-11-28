17股預告年度凈利潤增5倍北京新浪網 (2017-11-28 21:07)
【17股預告年度凈利潤增5倍】截至目前，A股已經有1258家上市公司披露了2017年度業績預告。從業績預告類型來看，預喜的共計971家，佔比達77%，其中預增342家，略增374家，續盈170家，扭虧80家，減虧5家；報憂的共計218家，佔比17%，其中預減62家，略減99家，首虧45家，續虧9家，3家增虧；另外還有69家公司「不確定」。從凈利潤增長上限來看，眾泰汽車預告今年凈利潤增長上限將達13.62億元，同比增長上限為14.69倍。此外，樂通股份、寧波東力、柘中股份、金字火腿、世榮兆業等17股預告凈利潤增長上限均超過5倍。（證券時報）
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