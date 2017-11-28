鐵礦石策略報告

現貨報價——鐵礦石干基粉礦到岸價

策略概述。目前鋼廠利潤高企，原料需求增強。同時外礦發運量少，港口庫存下降，使得鐵礦石出現結構性短缺。但是當前存在冬季限產等因素，存在限制鐵礦石價格上漲的因素。同時，四季度是外礦傳統的發貨旺季，後期鐵礦石供應方面充足，疊加可能存在的進一步減產因素，我們判斷鐵礦石中長期震蕩偏空。

因素分析。

1、從終端商品利潤來看，近期鋼廠利潤較高，對原料需求增強。

2、從庫存來看，鐵礦石到港量較低，8月份港口總量環比有740萬噸回落。未來一段時間內，澳洲發貨情況正常，但巴西港口仍在檢修，發貨量預計仍可能下降。此外，鋼廠庫存降幅較大。據中鋼協統計，9月下旬，會員鋼企粗鋼日均產量187.14萬噸，旬環比增加2.1萬噸，增幅1.13%；全國預估日均產量240.13萬噸，旬環比增加2.28萬噸，增幅0.95%。截至9月下旬末，會員企業鋼材庫存量為1221.11萬噸，旬環比減少63.22萬噸，減幅4.92%。儘管9月下旬全國粗鋼產量繼續高位運行，但鋼廠庫存降幅較大，說明鋼材價格回落後鋼廠銷售狀況良好。

3、從政策上看，2017年7月30日前關閉所有中頻爐，預計這部分產量應當會渡讓給使用鐵礦石的高爐，提升對鐵礦石的需求。但整體鋼鐵限產仍然抑制鋼廠對鐵礦石的需求，同時，市場擔憂四季度有進一步限產。

4、從供給端來看，近期因為環保問題，內礦開工率有一定下滑，同時華東最大露天鐵礦即將退役，供給相對短缺，支撐鐵礦石價格。但四季度為外礦發貨旺季，預計鐵礦石受到外礦供應影響，價格將受到壓制。

交易計劃。

後市持震蕩偏空思路操作。

風險控制。

鐵礦石1801合約 最大倉位：40% 最大手數：800

開倉區間：400—600 目標區間：300—400 止損區間：400—600

一、基本面信息

圖1鐵礦石月度產量

圖2海運指數

圖3 粗鋼旬產量（中鋼協）

圖4 唐山高爐開工率

數據來源：Wind，國都期貨研究所

圖5 進口鐵礦石港口庫存

圖6 鋼廠鐵精粉庫存

數據來源：Wind，國都期貨研究所

國都期貨