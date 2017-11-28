中證網訊 （記者 張勤峰）相關公告文件顯示，雲南祥鵬航空有限責任公司計劃於11月29日在全國銀行間債券市場發行該公司2017年度第三期超短期融資券。本期超短融期限270天，發行規模5億元，恆豐銀行為本期超短融的主承銷商、簿記管理人。

本期超短融由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售方式發行；利率為固定利率；利率由集中簿記建檔結果確定，在融資券存續期限內固定不變，不計算複利，逾期不另計利息。發行日期為11月29日，繳款日和起息日為11月30日，自12月1日起上市流通，2018年8月27日到期一次性還本付息（遇節假日順延）。

本期超短融無擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體長期信用評級為AA，評級展望為穩定。