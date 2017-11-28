中證網訊 （記者 張勤峰）相關公告文件顯示，福建六建集團有限公司計劃於11月30日在全國銀行間市場發行該公司2017年度第三期短期融資券。本期短融期限1年，計劃發行3億元，中國工商銀行為主承銷商、簿記管理人。

本期短融由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售方式在銀行間市場公開發行；利率為固定利率；發行利率通過集中簿記建檔、集中配售方式最終確定。簿記建檔日為11月30日，繳款日和起息日為12月1日，自12月4日起上市流通，2018年12月1日到期一次性還本付息（遇節假日順延）。

本期短融無擔保。大公國際資信評估有限公司給予發行人的主體信用級別為AA，本期短期融資券的信用級別為A-1，評級展望為穩定。